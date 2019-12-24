Глава РФС рассказал, почему был отстранён Гинер

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что отстранение владельца московского ЦСКА Евгения Гинера должно стать прецедентом в отечественном футболе.

«Евгений Гинер — мой товарищ, он многое сделал для российского футбола. Но он дал повод своими комментариями рассмотреть дело комитетом по этике. Знаю, что было горячее обсуждение. Для нас важен был прецедент. Я с уважением отношусь к Гинеру, мы не хотели его наказывать, однако нашему футболу нужен был сигнал. У многих людей высокое мнение о себе, хотя для нашего футбола они сделали меньше Гинера», — заявил Дюков.

Евгений Гинер получил трёхмесячный запрет на участие в любой связанной с футболом деятельности за публичную критику главы судейского корпуса РФС Александра Егорова. Также на владельца ЦСКА был наложен денежный штраф.

Ранее сообщалось, что в РФС ввели запрет на критику действий арбитров.