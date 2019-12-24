В РФС ввели запрет на критику действий арбитров

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что введение запрета на публичную критику судейства стало необходимой мерой.

«Относительно судейства — это отдельный вопрос. Что касается комментирования судейства и определённых ограничений. Они были сегодня введены в плане увеличения наказания, которое предполагается за неэтичное комментирование судейства. Это не касается СМИ. То, что нами обсуждалось, — введение ограничений со стороны официальных лиц. Мы рассматривали это как вынужденную меру. Очень часто мы безапелляционны в суждениях, переходим на личности и слишком эмоциональны в оценках. Это добавляет в футбол отрицательных эмоций», — заявил Дюков на пресс-конференции.

Также президент РФС добавил, что данные ограничения призваны перевести обсуждение судейства в более конфиденциальное русло.

«Это не значит, что мы не можем обсуждать действия арбитров. Тема горячая, судьи сами дают повод для этого. Мы должны работать над повышением качества работы арбитров. Лучше обсуждать всё в узком кругу, не апеллируя к СМИ или болельщикам. Официальный путь — это подача заявления в РФС. В течение определённого времени клубу будет дан ответ. Мы решили не запрещать полностью комментирование, но комментарии должны быть в рамках определённой этики и приличия. Наша задача — постепенно уйти от эмоциональных оценок, сделать их более спокойными и уравновешенными», — добавил глава РФС.

Ранее сообщалось, что РФС обсудит возможный запрет на критику арбитров.