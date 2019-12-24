РФС обсудит возможный запрет на критику арбитров

Исполком Российского футбольного союза (РФС) намерен обсудить вопрос возможного введения запрета на публичную критику решений арбитров.

Как сообщает ТАСС, такой вопрос будет стоять на повестке дня предстоящего заседания исполкома РФС, который пройдёт 24 декабря.

Отмечается, что речь идёт о возможности запрета на критику со стороны игроков, тренеров и руководителей клубов.

Помимо этого, будет обсуждаться вопрос о возможности отчислений денежных средств от доходов игроков в пользу детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ).

Ранее сообщалось, что РФС смягчил наказание Гинера за слова в адрес Егорова.