РФС обсудит возможный запрет на критику арбитров

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Исполком Российского футбольного союза (РФС) намерен обсудить вопрос возможного введения запрета на публичную критику решений арбитров.
РФС обсудит возможный запрет на критику арбитров
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, такой вопрос будет стоять на повестке дня предстоящего заседания исполкома РФС, который пройдёт 24 декабря.

Отмечается, что речь идёт о возможности запрета на критику со стороны игроков, тренеров и руководителей клубов.

Помимо этого, будет обсуждаться вопрос о возможности отчислений денежных средств от доходов игроков в пользу детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ).

Ранее сообщалось, что РФС смягчил наказание Гинера за слова в адрес Егорова.

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