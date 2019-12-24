РФС обсудит возможный запрет на критику арбитров
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, такой вопрос будет стоять на повестке дня предстоящего заседания исполкома РФС, который пройдёт 24 декабря.
Отмечается, что речь идёт о возможности запрета на критику со стороны игроков, тренеров и руководителей клубов.
Помимо этого, будет обсуждаться вопрос о возможности отчислений денежных средств от доходов игроков в пользу детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ).
Ранее сообщалось, что РФС смягчил наказание Гинера за слова в адрес Егорова.