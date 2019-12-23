РФС смягчил наказание Гинера за слова в адрес Егорова

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) частично удовлетворил жалобу президента ЦСКА Евгения Гинера на решение комитета по этике.

Как сообщается на официальном сайте РФС, Гинер будет отстранён от футбола на девять месяцев, шесть из которых — условно. При этом он должен будет заплатить штраф в размере 500 тыс. рублей.

Изначально комитет по этике РФС отстранил Гинера от футбола на 12 месяцев (девять — условно) за его высказывания в адрес руководителя департамента судейства и инспектирования Александра Егорова, а также относительно судейства матча 19-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» — ЦСКА.

Ранее актёр Михаил Грушевский жёстко раскритиковал решение комитета по этике РФС отстранить Гинера.