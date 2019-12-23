РФС смягчил наказание Гинера за слова в адрес Егорова

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Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) частично удовлетворил жалобу президента ЦСКА Евгения Гинера на решение комитета по этике.
РФС смягчил наказание Гинера за слова в адрес Егорова
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Как сообщается на официальном сайте РФС, Гинер будет отстранён от футбола на девять месяцев, шесть из которых — условно. При этом он должен будет заплатить штраф в размере 500 тыс. рублей.

Изначально комитет по этике РФС отстранил Гинера от футбола на 12 месяцев (девять — условно) за его высказывания в адрес руководителя департамента судейства и инспектирования Александра Егорова, а также относительно судейства матча 19-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» — ЦСКА.

Ранее актёр Михаил Грушевский жёстко раскритиковал решение комитета по этике РФС отстранить Гинера.

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