РФС смягчил наказание Гинера за слова в адрес Егорова
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- РИА Новости
Как сообщается на официальном сайте РФС, Гинер будет отстранён от футбола на девять месяцев, шесть из которых — условно. При этом он должен будет заплатить штраф в размере 500 тыс. рублей.
Изначально комитет по этике РФС отстранил Гинера от футбола на 12 месяцев (девять — условно) за его высказывания в адрес руководителя департамента судейства и инспектирования Александра Егорова, а также относительно судейства матча 19-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» — ЦСКА.
Ранее актёр Михаил Грушевский жёстко раскритиковал решение комитета по этике РФС отстранить Гинера.