РФС отстранил Гинера от футбола на три месяца за высказывания в адрес Егорова
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- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, помимо отстранения, Гинер также оштрафован на 1 млн рублей.
После матча 19-го тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и ЦСКА Гинер подверг жёсткой критике Егорова и его деятельность на посту главы ДСИ, а также непосредственно судейство самой игры.
Ранее сообщалось, что Виктор Гончаренко был дисквалифицирован на три матча за поведение после игры с «Краснодаром».