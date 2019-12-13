РФС отстранил Гинера от футбола на три месяца за высказывания в адрес Егорова

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Российский футбольный союз (РФС) на три месяца отстранил президента московского клуба ЦСКА Евгения Гинера от любой деятельности, связанной с футболом, за его высказывания в адрес руководителя Департамента судейства и инспектирования Александра Егорова.
РФС отстранил Гинера от футбола на три месяца за высказывания в адрес Егорова
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, помимо отстранения, Гинер также оштрафован на 1 млн рублей.

После матча 19-го тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и ЦСКА Гинер подверг жёсткой критике Егорова и его деятельность на посту главы ДСИ, а также непосредственно судейство самой игры.

Ранее сообщалось, что Виктор Гончаренко был дисквалифицирован на три матча за поведение после игры с «Краснодаром».

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