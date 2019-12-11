Гончаренко дисквалифицирован на три матча за поведение после игры с «Краснодаром»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко был дисквалифицирован контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) за нецензурные высказывания в адрес судьи матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«КДК возбудил дело по материалам СМИ. Гончаренко совершил такое же, что в матче «Сочи». Поскольку это рецидив, то применение условных санкций было отменено», — цитирует главу комитета Артура Григорьянца РИА Новости.

Таким образом, условное наказание, которое было назначено после матча с «Сочи», в виде одного пропущенного матча стало реальным.

«Наказание звучит так: дисквалифицировать Гончаренко на три матча РПЛ (два матча реально плюс один условно) и оштрафовать на 100 тыс. рублей», — добавил Григорьянц.

По его словам, Гончаренко назначен испытательный срок до конца сезона. Помимо этого, специалисту придётся заплатить штраф в размере 30 тыс. рублей за то, что покидал техническую зону на матче с «Краснодаром».

Матч «Краснодар» — ЦСКА завершился вничью (1:1).

Наставник ЦСКА после игры подошёл к главному арбитру встречи Василию Казарцеву и в грубой форме сказал, что тот занимается не тем, чем нужно. Отмечается, что после этого Гончаренко попытался успокоить капитан армейцев Игорь Акинфеев.

Ранее сообщалось, что футболист «Арсенала» Евгений Луценко признан лучшим игроком декабря в РПЛ.