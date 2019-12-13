Грушевский жёстко раскритиковал решение комитета по этике РФС отстранить Гинера

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Известный актёр и болельщик московского ЦСКА Михаил Грушевский подверг критике решение комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранить президента армейцев Евгения Гинера от футбола на три месяца за слова в адрес главы Департамента судейства и инспектирования Александра Егорова.
Грушевский жёстко раскритиковал решение комитета по этике РФС отстранить Гинера
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

По его мнению, выступление Гинера было очень жёстким, но российские судьи заслужили эту критику. 

«Я подписываюсь под каждым словом Гинера. Шайка проходимцев, о которой шла речь, заслуживает куда более чётких определений в свой адрес. Что касается санкций, если комитет по этике вправе выносить такие санкции, то мне интересно: на сколько миллионов рублей должны штрафовать судей, которые обворовывают команды Премьер-лиги?» — цитирует Грушевского «Чемпионат».

Он подчеркнул, что судейский беспредел в России вышел на новый уровень и многих рефери необходимо отстранить от работы. 

Комитет по этике РФС отстранил Гинера от футбола на три месяца за его высказывания в адрес руководителя Департамента судейства и инспектирования Александра Егорова, а также относительно судейства матча 19-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» — ЦСКА.

Ранее Андрей Червиченко рассказал, кто должен сменить Егорова на посту главы ДСИ РФС.

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