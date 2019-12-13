Червиченко рассказал, кто должен сменить Егорова на посту главы ДСИ РФС

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Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко рассказал, кто должен сменить Александра Егорова на посту главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС).
Червиченко рассказал, кто должен сменить Егорова на посту главы ДСИ РФС
  • © Андрей Варенков
  • РИА Новости

«Думаю, в нашей ситуации приглашение иностранца на эту должность является наиболее правильным решением. Тот факт, что об этом будут говорить и писать в Европе, может стать сдерживающим фактором для наших арбитров. Во времена Роберто Розетти не было таких скандалов. Многие судьи возмущались, пытались выпихнуть его, но эти попытки были обречены на провал. А после его ухода становилось всё хуже и хуже», — сказал Червиченко в интервью RT.

Ранее Червиченко назвал слова президента ЦСКА Евгения Гинера «последним гвоздём в крышку гроба Егорова».

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