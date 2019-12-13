Лимит на легионеров, финансовый фейр-плей и взлёт Португалии: почему неудачи России в еврокубках могут стать системными

Российские клубы впервые с сезона-2001/02 не сумели пробиться в весеннюю часть еврокубоков и набрали лишь 4,666 балла в зачёт таблицы коэффициентов УЕФА. Это стало худшим результатом за последние 18 лет. При этом Португалия обосновалась на шестом месте и будет представлена в плей-офф Лиги Европы сразу четырьмя командами. Почему спад отечественного футбола может затянуться — в материале RT.

Ужасающий результат и трусливый футбол

Ещё летом мало кто мог предположить, что новый сезон получится для России настолько неудачным. В последние 12 лет страна стабильно набирала в зачёт рейтинга УЕФА девять и более баллов. Исключениями стали лишь сезон-2009/10, когда отечественные команды получили только 6,166, при этом ЦСКА добрался до четвертьфинала Лиги чемпионов, и сезон-2018/19 — 7,583 балла.

Тогда казалось, что подобный результат — лишь стечение обстоятельств, однако нынешний сезон обозначил более чем неприятную закономерность. 4,666 очка — это худший результат за последние 13 лет и новая реальность отечественного футбола в еврокубках. При этом ни одной команде не удалось пробиться в плей-офф.

С одной стороны, произошедшее можно назвать стечением обстоятельств. В «Спартаке» и «Краснодаре» произошли серьёзные кадровые изменения. «Зениту» где-то не повезло, как и «Локомотиву» в матчах с «Ювентусом», а ЦСКА сгубила неопытность и необходимость разрываться на три фронта.

Однако сослаться на частности на этот раз уже не получится. К сожалению, многое свидетельствует о том, что в дальнейшем, по крайней мере, при шести клубах в еврокубках, дела России будут складываться только хуже. Во-первых, в стране просто нет шестого крепкого клуба, который способен как следует пополнить таблицу коэффициентов. «Арсенал» в этом сезоне вылетел в первом же для себя квалификационном раунде Лиги Европы. «Уфа» в прошлом выступила куда достойнее, но до группового этапа также не добралась.

Здесь можно вспомнить также «Амкар», «Ростов», «Аланию», «Сибирь», которые в разные годы не добились успеха в еврокубках. С пятью же клубами представительство России оказывается куда сильнее, и набранные очки не приходится делить на шесть. Впрочем, и с шестью командами страна выдавала сильные сезоны и набирала больше десяти баллов в среднем.

А вот нынешний евросезон заставил говорить о куда более тревожной тенденции. Российские команды одержали лишь 10 побед в 34 матчах и забили в них всего 31 мяч. При этом, если отбросить игры квалификации, то дважды за матч наши клубы отличались лишь в пяти случаях, да и то в матчах с соперниками схожего уровня или уступающими в классе («Байер», «Трабзонспор» — дважды, «Бенфика», «Лион»).

В большинстве же встреч отечественные коллективы демонстрировали крайнюю скудость тренерских идей и чаще всего действовали прагматично или сугубо от обороны. В результате в последнем туре группового этапа ЛЧ и ЛЕ это вылилось в то, что «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» не нанесли ни одного удара из пределов штрафной, и это при том, что петербуржцам и южанам необходимо было побеждать.

От лимита до системы проведения

Нынешняя неудача может стать лишь началом на пути серьёзного спада российского футбола в еврокубках. Здесь стоит говорить о целом комплексе причин, среди которых и уход из отечественных клубов действительно больших денег. Даже топ-клубы больше не могут позволить себе по-настоящему серьёзные траты.

К тому же, теперь необходимо обращать внимание на строгий финансовый fair-play. Тот же «Зенит» летом приобрёл Малкома за € 40 млн, который в результате в ЛЧ не сыграл ни минуты из-за травмы, но зимой продал Леандро Паредеса в ПСЖ за аналогичную сумму.

Остальные команды такие траты не могут позволить себе в принципе. Правда, последнее межсезонье послужило тому опровержением, ведь суммарно российские коллективы потратили €240 млн. Но это скорее исключение из правил, ведь в ближайшие годы они вынуждены будут экономить, а это значит, что «сделать разницу» в еврокубках за счёт приобретения дорогих иностранцев уже не получится.

При этом в ближайшем сезоне в РПЛ будет принят новый лимит на легионеров, который лишь добавит головной боли тренерам. В заявку можно будет включать только восемь футболистов из других стран. Их место в стартовом составе будет неограниченно, но нельзя забывать о возможных травмах и дисквалификациях. И если сейчас клубы имеют возможность держать в заявке более десяти иностранцев и ротировать состав в разных турнирах, то в ближайшем будущем такой опции не будет, что обязательно скажется на результатах.

Неудивительно, что в сложившейся ситуации многие стали требовать отмены лимита на легионеров. Заговорили и о возвращении российского футбола на систему «весна-осень», при которой ЦСКА и «Зенит» выигрывали Кубок УЕФА. Причём реформу с синхронизацией отечественного чемпионата с большинством европейских пролоббировали как раз топ-клубы, которые были недовольны, что от квалификации в еврокубки до старта в них проходит порой по девять месяцев.

Однако и при новой системе Россия прежде успешно выступала в еврокубках, а в сезоне-2017/18 набрала рекордные для себя 12,600 балла. При этом отечественные команды, как и в былые времена, продолжают крайне неудачно играть в ноябре-декабре, как будто перехода на другую схему не было вовсе.

Прощание с шестым местом и новый еврокубок

Так или иначе серьёзный спад может привести к тому, что Россия ещё не скоро вернёт себе место в топ-6 рейтинга УЕФА, а, следовательно, право выставить в Лиге чемпионов три клуба. Уже по итогам текущего сезона отрыв от шестой строчки может достичь в худшем случае десяти очков, ведь португальские клубы демонстрирует приличные результаты.

Сразу четыре команды из этой страны пробились в плей-офф Лиги Европы и вполне могут замахнуться на то, чтобы выиграть турнир, как это было в сезоне-2010/11, когда сразу «Порту», «Бенфика» и «Брага» добрались до полуфинала ЛЕ, а первые две впоследствии разыграли трофей.

Уже по итогам группового этапа страна набрала 9,700 балла и уступает по этому показателю лишь Англии, Испании, Германии и Италии. При этом Португалия приблизилась к идущей на пятом месте Франции. Не исключено, что уже в следующем сезоне страна попытается обойти её и ворваться в первую пятёрку.

России же предстоит провести с шестью командами ещё один сезон, а это значит, что отечественный футбол будет вновь страдать от серьёзного недобора очков. Правда, потом ситуация может измениться, поскольку страна вновь начнёт выставлять в еврокубках лишь пять клубов. И тогда уже Португалия окажется в затруднительном положении, ведь ей придётся побывать в шкуре конкурента.

Однако из топ-15 рейтинга Россия вряд ли вылетит, а, следовательно, сможет по-прежнему делегировать два клуба в Лигу чемпионов (но только один — в групповой этап). Лишь в худшем случае, при условии спада на протяжении нескольких сезонов, страна может откатиться в подвал второй десятки и остаться с одной командой в ЛЧ, как это было в начале и середине 2000-х.

При этом в 2021 году стартует третий еврокубок — Лига конференций. Если Россия к тому моменту останется на седьмом месте, то будет делегировать в новый турнир две команды, две — в ЛЧ и только одну в ЛЕ.