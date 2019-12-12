«Не согласен, что клубный футбол сильно сдал»: Непомнящий — о неудаче «Локомотива» и «Зенита» в ЛЧ

Российские футболисты не привыкли, что сезон заканчивается в декабре. Об этом в интервью RT заявил известный тренер Валерий Непомнящий. По его мнению, усталость и проблемы с ротацией привели к неудачному выступлению «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов. Кроме того, эксперт объяснил, почему таким игрокам, как Дмитрий Баринов и братья Миранчук, не стоит уезжать в Европу, а также опроверг утверждение, что клубный футбол в стране переживает спад.

— Две российские команды второй год подряд заняли последние места в своих группах в ЛЧ. Это можно назвать закономерностью?

— Если говорить прямо, когда два года подряд демонстрируются одни и те же результаты, это уже тенденция, практически закономерность. С другой стороны, на этот раз «Зенит» лишь в последней игре упустил шанс пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, ведь в случае победы или даже ничьей в матче с «Бенфикой» петербуржцы вышли бы из группы. Есть несколько факторов, которые повлияли именно на эту игру. Во-первых, в декабре наши команды всегда не очень хорошо выглядят, во-вторых, у «Зенита» не было полного и оптимального состава. Наконец, мы не привыкли играть на три фронта, а петербуржцам пришлось разрываться даже на четыре, учитывая матчи за сборные — многие футболисты вызывались в свои национальные команды. Нам нужно привыкать не только играть дважды в неделю, но и к тому, что ведущие исполнители регулярно выступают на международном уровне.

— Что вы можете сказать о выступлении в главном еврокубке вице-чемпиона страны «Локомотива»?

— Что касается «Локомотива», то он играл на своём уровне. Мне кажется, команде не хватило глубины состава, сказались травма Антона Миранчука, отсутствие Дмитрия Баринова. Не очень здорово в последнее время действует Маринато Гилерме. Проблема заключается ещё и в том, что российские команды не всегда могут провести полноценную ротацию, как это делают европейские клубы, которые зачастую обладают двумя равноценными составами.

— Является ли оправданием для подопечных Юрия Сёмина тот факт, что им досталась довольно сильная группа?

— Да, но ещё раз повторю: наших ресурсов не хватает, чтобы конкурировать на равных с командами такого уровня. Конечно, изначально «Локомотив» попал в «группу смерти», и железнодорожники очень достойно сражались. Матч с «Ювентусом» в Москве показал, что мы можем играть почти на равных, но для этого должно совпасть несколько факторов.

— Сергей Семак после поражения от «Бенфики» в решающем матче заявил, что трагедии не произошло. Согласны с ним?

— Конечно, какая может быть трагедия, когда он играет в РПЛ с десятью очками отрыва... Команда — лидер чемпионата России не может на равных противостоять «Бенфике», которая потеряла почти все шансы.

— Футболисты «Зенита» могли выйти на второй тайм расслабленными, узнав, что «Лион» проигрывает «Лейпцигу» в параллельном матче группы?

— Нет, не думаю, что какая-то расслабленность была, потому что обычно игрокам не говорят о результатах параллельных встреч. Напротив, в этот момент тренеры стараются дополнительно мотивировать подопечных. Но быстрый первый мяч стал главным катализатором того, что команда развалилась. После петербуржцы вдобавок остались в меньшинстве и получили пенальти в свои ворота. Всё пошло под гору...

— У вас не возникло ощущения, что «Лейпциг» с «Лионом» в концовке своего матча не особенно рвались забивать победный мяч?

— Не знаю, не смотрел эту игру, но, возможно, какая-то доля правды в данных словах есть.

— Вы упомянули, что одной из причин поражений российских команд может быть декабрьская усталость. Тренеры часто говорят, что в это время футболисты головой уже находятся в отпуске. А как же самолюбие?

— «Зенит» вполне достойно выглядел несколько дней назад в чемпионате России, тогда у них голова была на месте, а вот в игре против «Бенфики» чего-то не хватило. Но не бывает такого, что голова в отпуске, а ноги на поле. Просто нужно привыкать к тому, что сезон заканчивается не в октябре или начале ноября, а в декабре. К этому футболисты и тренеры в плане подготовки ещё не привыкли.

— Вам не кажется, что российский клубный футбол в принципе сдал и испытывает проблемы с тренерскими кадрами, свежими идеями?

— Я бы так не сказал. Российский футбол прибавляет в качестве. Мне кажется, у нас теперь просто нет команд, которые абсолютно не соответствуют уровню Премьер-лиги, у нас идёт достаточно серьёзная борьба на всех «этажах» турнирной таблицы. По словам футболистов, которые приезжают в Россию из той же Бундеслиги или Примеры, наш чемпионат — очень непростой. Да, в России игроки вынуждены много летать, у нас, возможно, не самые качественные стадионы и гостиницы, но играть тоже непросто. Матчи «Зенита» показывают, что мы конкурентоспособны на фоне любых соперников. Игра с «Ювентусом» продемонстрировала, что и «Локомотив» тоже готов, более того, «Краснодар» не потерял шансы на попадание в плей-офф Лиги Европы. Безусловно, есть молодой ЦСКА, который в текущем сезоне не очень успешен в еврокубках, но мы знаем причину этого. Поэтому я ни в коем случае не согласен с теми, кто говорит о том, что наш клубный футбол сильно сдал.

— Сёмин ещё перед матчем с «Байером» намекал, что команда находится в разобранном состоянии. Как это могло случиться?

— Он сказал, что подопечные не проявили бойцовского характера, тех качеств, которыми «Локомотив всегда славился. Да, такое действительно может быть. Но подобный психологический конфуз может случиться с любой командой.

— Баринов вырос в игрока сборной и в целом неплохо выглядел в ЛЧ. По вашему мнению, при наличии предложений, ему следует уезжать в Европу?

— Я вообще думаю, что для того, чтобы российский чемпионат оставался конкурентоспособен, не нужно мотивировать футболистов уезжать в Европу. Мне кажется, что и Баринов, и братья Миранчуки, и Фёдор Чалов должны играть у нас, в России, добиться чего-то в составе своих команд, и тогда уже уезжать. А пока ни клуб, ни сами футболисты ещё никак себя не зарекомендовали, очень опасно и тревожно отправляться в Европу.

— Слухи об переходе Алексея Миранчука в «Ювентус» не кажутся отчасти несерьёзными?

— Он очень достойно, как и весь «Локомотив», сыграл с «Ювентусом». При этом все разговоры о переезде куда-то инициируют не сами игроки. Это в большей степени работа, с одной стороны, агентов, а с другой — СМИ. Пресса очень верит слухам, даже не имеющим под собой никакой почвы. Поэтому, думаю, что и Антон, и Алексей Миранчуки внутренне готовы играть за рубежом, но мало понимают, что может их ждать там.

— Сколько может просуществовать в нынешнем составе «Локомотив», решая серьёзные задачи, или в команде назрела перестройка?

— Любая команда требует постоянного обновления, нельзя слишком долго играть одним составом. Да, у «Локомотива» достаточно стабильный ростер, но если вы спросите у Юрия Палыча, не нужно ли ему усилить две-три позиции, он, конечно, скажет «да», и это нормально, так и должно быть. Но коренной перестройки железнодорожникам не требуется. Так вышло, что ЦСКА в один момент пришлось менять 90% состава, но успеха особого это не принесло. В чемпионате России ещё более-менее играем, а в еврокубках получается не очень.

— Гжегожа Крыховяка следует удерживать любой ценой, или он игрок, которого теоретически можно заменить?

— То, что он лидер «Локомотива» — бесспорно. Теоретически можно говорить о чём угодно, но сегодня он футболист номер один в своём клубе.