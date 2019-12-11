Семак не считает катастрофой вылет «Зенита» из еврокубков

Главный тренер российского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал игру своих подопечных в матче шестого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой», в котором коллектив из Санкт-Петербурга потерпел поражение со счётом 0:3.

«Конечно, такой результат нас не устраивает, но это не катастрофа. После достаточно длительного отсутствия в Лиге чемпионов мы понимали, насколько нам будет сложно. Мы приложили все усилия, чтобы выйти из группы. К сожалению, не получилось. Будем готовиться к следующим сезонам, будем сильнее. Но катастрофы никакой нет», — приводит слова специалиста официальный сайт «Зенита».

По словам Семака, он расстроен тем, что футболистам «Зенита» не удалось воспользоваться своим шансом пробиться в плей-офф ЛЧ.

«Ничего случайного не бывает. Значит, будем работать, чтобы в следующий раз пройти», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Зенит» уступил португальской «Бенфике» и вылетел из еврокубков.