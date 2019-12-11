Семак не считает катастрофой вылет «Зенита» из еврокубков

Короткая ссылка
Главный тренер российского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал игру своих подопечных в матче шестого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой», в котором коллектив из Санкт-Петербурга потерпел поражение со счётом 0:3.
Семак не считает катастрофой вылет «Зенита» из еврокубков
  • © fc-zenit.ru

«Конечно, такой результат нас не устраивает, но это не катастрофа. После достаточно длительного отсутствия в Лиге чемпионов мы понимали, насколько нам будет сложно. Мы приложили все усилия, чтобы выйти из группы. К сожалению, не получилось. Будем готовиться к следующим сезонам, будем сильнее. Но катастрофы никакой нет», — приводит слова специалиста официальный сайт «Зенита».

По словам Семака, он расстроен тем, что футболистам «Зенита» не удалось воспользоваться своим шансом пробиться в плей-офф ЛЧ.

«Ничего случайного не бывает. Значит, будем работать, чтобы в следующий раз пройти», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Зенит» уступил португальской «Бенфике» и вылетел из еврокубков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить