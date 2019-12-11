«Зенит» уступил «Бенфике» и вылетел из ЛЧ
Встреча, проходившая на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне, завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Голы в матче забивали Серви, Пицци (с пенальти) и Сердар Азмун, отправивший мяч в свои ворота.
На 56-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён защитник гостей Дуглас.
В параллельной встрече группы G «Лейпциг» сыграл вничью с «Лионом» со счётом 2:2.
«Зенит» из-за поражения в этом матче, а также ничьей «Лиона» занял последнее место в группе и вылетел из Лиги чемпионов. «Бенфика» заняла третье место и сыграет в Лиге Европы.
RT вёл текстовую трансляцию поединка.