«Зенит» уступил «Бенфике» и вылетел из ЛЧ

В матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов санкт-петербургский «Зенит» уступил португальской «Бенфике».

Встреча, проходившая на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне, завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Голы в матче забивали Серви, Пицци (с пенальти) и Сердар Азмун, отправивший мяч в свои ворота.

На 56-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён защитник гостей Дуглас.

В параллельной встрече группы G «Лейпциг» сыграл вничью с «Лионом» со счётом 2:2.

«Зенит» из-за поражения в этом матче, а также ничьей «Лиона» занял последнее место в группе и вылетел из Лиги чемпионов. «Бенфика» заняла третье место и сыграет в Лиге Европы.

RT вёл текстовую трансляцию поединка.