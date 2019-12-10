С надеждой на «Лейпциг»: «Зенит» играет с «Бенфикой» в последнем туре Лиги чемпионов
- РИА Новости
- © Александр Вильф
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10 декабря 2019
Тем временем «Лейпциг» уже второй пенальти реализовал! «Зениту» уже не обязательно побеждать в этом матче, чтобы пробиться в плей-офф! (33')
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Чекиньо пробрался с мячом во вратарскую, но попал в Оздоева, после чего сразу же гости вынесли мяч. (32')
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«Зенит» продолжает играть вторым номером, всякие попытки атаковать сразу пресекаются. (31')
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У Пицци поехала нога в момент удара по центру, не следовало вообще ему давать шанс ударить. (29')
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Кержаков долго тянул с ударом по мячу, и Винисиус его едва не опередил. Пришлось бить куда-то в сторону. (27')
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Плотно осели игроки «Бенфики» вокруг российский ворот, но Дзюба выбрался из кольца и почти добрался до чужой штрафной. (25')
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Гримальдо пострадал в стыке с Оздоевым, когда полузащитник разгонял атаку. (24')
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Томаш Тавареш слишком сильно навесил справа, не успел Винисиус за его передачей. (22')
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Опять летит мяч в сторону Кержакова, но российский вратарь ловит и его. (21')
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Тут же Габриэл наказан за срыв атаки Дзюбы, причём на зенитовской половине поля. (19')
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