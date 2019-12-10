С надеждой на «Лейпциг»: «Зенит» играет с «Бенфикой» в последнем туре Лиги чемпионов

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Владимир Зайвый
В последнем туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» встречается с «Бенфикой» в Лиссабоне. Российский клуб идёт вторым в группе F и претендует на выход в плей-офф. Для попадания в 1/8 финала подопечным Сергея Семака необходимо не только побеждать самим, но и надеяться на то, что «Лион» в параллельном матче не обыграет «Лейпциг». RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
С надеждой на «Лейпциг»: «Зенит» играет с «Бенфикой» в последнем туре Лиги чемпионов
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф
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  • 10 декабря 2019

    Тем временем «Лейпциг» уже второй пенальти реализовал! «Зениту» уже не обязательно побеждать в этом матче, чтобы пробиться в плей-офф! (33')

  • Чекиньо пробрался с мячом во вратарскую, но попал в Оздоева, после чего сразу же гости вынесли мяч. (32')

  • «Зенит» продолжает играть вторым номером, всякие попытки атаковать сразу пресекаются. (31')

  • У Пицци поехала нога в момент удара по центру, не следовало вообще ему давать шанс ударить. (29')

  • Кержаков долго тянул с ударом по мячу, и Винисиус его едва не опередил. Пришлось бить куда-то в сторону. (27')

  • Плотно осели игроки «Бенфики» вокруг российский ворот, но Дзюба выбрался из кольца и почти добрался до чужой штрафной. (25')

  • Гримальдо пострадал в стыке с Оздоевым, когда полузащитник разгонял атаку. (24')

  • Томаш Тавареш слишком сильно навесил справа, не успел Винисиус за его передачей. (22')

  • Опять летит мяч в сторону Кержакова, но российский вратарь ловит и его. (21')

  • Тут же Габриэл наказан за срыв атаки Дзюбы, причём на зенитовской половине поля. (19')

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