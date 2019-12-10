С надеждой на «Лейпциг»: «Зенит» играет с «Бенфикой» в последнем туре Лиги чемпионов

В последнем туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» встречается с «Бенфикой» в Лиссабоне. Российский клуб идёт вторым в группе F и претендует на выход в плей-офф. Для попадания в 1/8 финала подопечным Сергея Семака необходимо не только побеждать самим, но и надеяться на то, что «Лион» в параллельном матче не обыграет «Лейпциг». RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

РИА Новости

© Александр Вильф