В «Зените» подтвердили, что клубу предлагали купить Ляказетта

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта подтвердил информацию, что клубу предлагали приобрести французского нападающего лондонского «Арсенала» Александра Ляказетта.

«Какой-то российский агент предлагал Ляказетта в «Зенит». Но это то же самое, как если бы кто-то предложил нам Криштиану Роналду — в принципе невозможная ситуация», — приводит слова Рибалты «Матч ТВ».

Он отметил, что если бы у «Зенита» было желание подписать Ляказетта, то клуб напрямую связался бы с его официальным представителем.

«Это знаменитый игрок. Представьте, сколько стоит Ляказетт и какова его зарплата. Я не отнёсся к этому предложению хоть сколько-нибудь серьёзно. И мне не нравится, когда подобные агенты отнимают наше время», — добавил спортивный директор «Зенита».

28-летний француз играет за «Арсенал» с 2017 года. В общей сложности на его счету 41 гол и 19 результативных передач в 100 матчах за клуб из Северного Лондона.

Ранее сообщалось, что Рибалта рассказал, как клуб планирует усиливаться зимой.