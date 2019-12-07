Спортивный директор «Зенита» рассказал, как клуб планирует усиливаться зимой

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта назвал возвращение Малкома и Александра Кокорина главным усилением клуба в зимнее трансферное окно.

«Не думаю, в что ближайшее окно переходов будет много новостей. Для нас оно будет спокойным, у «Зенита» собран сильный состав. Зимой вернутся в строй такие важные футболисты, как Кокорин и Малком. Это два больших зимних трансфера для нас, серьёзное усиление для клуба», — сказал Рибалта в эфире телеканала «Матч Премьер».

Малком перешёл летом из «Барселоны», провёл два матча и получил травму, после чего на поле не появлялся. Александр Кокорин освободился из колонии 17 сентября 2019 года.

Ранее Рибалта заявил, что из «Ювентуса» его спрашивали об Алексее Миранчуке.