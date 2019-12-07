Рибалта: из «Ювентуса» меня спрашивали об Алексее Миранчуке
- РИА Новости
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«Если вы спрашиваете моё мнение, то я считаю, что в «Ювентусе» есть много футболистов на этой позиции. Поэтому такой трансфер представить сложно. Но спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи узнавал, что я думаю об Алексее Миранчуке», — сказал Рибалта в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».
Также спортивный директор «Зенита» добавил, что в настоящее время клуб не думает о приобретении братьев Миранчук.
Ранее сообщалось, что Сёмин получил государственную награду из рук главы РЖД.