Рибалта: из «Ювентуса» меня спрашивали об Алексее Миранчуке

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Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта признался, что представители «Ювентуса» спрашивали его о полузащитнике «Локомотива» Алексее Миранчуке.
Рибалта: из «Ювентуса» меня спрашивали об Алексее Миранчуке
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Если вы спрашиваете моё мнение, то я считаю, что в «Ювентусе» есть много футболистов на этой позиции. Поэтому такой трансфер представить сложно. Но спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи узнавал, что я думаю об Алексее Миранчуке», — сказал Рибалта в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

Также спортивный директор «Зенита» добавил, что в настоящее время клуб не думает о приобретении братьев Миранчук.

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