Рибалта: из «Ювентуса» меня спрашивали об Алексее Миранчуке

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта признался, что представители «Ювентуса» спрашивали его о полузащитнике «Локомотива» Алексее Миранчуке.

«Если вы спрашиваете моё мнение, то я считаю, что в «Ювентусе» есть много футболистов на этой позиции. Поэтому такой трансфер представить сложно. Но спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи узнавал, что я думаю об Алексее Миранчуке», — сказал Рибалта в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

Также спортивный директор «Зенита» добавил, что в настоящее время клуб не думает о приобретении братьев Миранчук.

Ранее сообщалось, что Сёмин получил государственную награду из рук главы РЖД.