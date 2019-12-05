Сёмин получил государственную награду из рук главы РЖД

Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин был награждён орденом Александра Невского.

Как сообщает пресс-служба клуба, государственную награду вручил футбольному специалисту глава РЖД Олег Белозёров.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Сёмина 13 августа текущего года.

Это уже третья государственная награда для 72-летнего наставника. В 1997 году он удостоился медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а десять лет спустя получил орден Почёта. Кроме того, в активе заслуженного тренера России имеется орден Славы Республики Мордовия и почётная грамота «За большой вклад в развитие отечественного футбола». Сёмин четыре раза приходил в «Локомотив» в качестве главного тренера и трижды приводил команду к победе в чемпионате России.

Ранее сообщалось, что Сёмин отказался говорить о возможном уходе Алексея Миранчука из «Локомотива».