Сёмин получил государственную награду из рук главы РЖД

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Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин был награждён орденом Александра Невского.
Сёмин получил государственную награду из рук главы РЖД
  • © Официальный сайт ФК «Локомотив»

Как сообщает пресс-служба клуба, государственную награду вручил футбольному специалисту глава РЖД Олег Белозёров.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Сёмина 13 августа текущего года.

Это уже третья государственная награда для 72-летнего наставника. В 1997 году он удостоился медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а десять лет спустя получил орден Почёта. Кроме того, в активе заслуженного тренера России имеется орден Славы Республики Мордовия и почётная грамота «За большой вклад в развитие отечественного футбола». Сёмин четыре раза приходил в «Локомотив» в качестве главного тренера и трижды приводил команду к победе в чемпионате России.

Ранее сообщалось, что Сёмин отказался говорить о возможном уходе Алексея Миранчука из «Локомотива».

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