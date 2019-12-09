Главный тренер «Зенита» отреагировал на санкции WADA в отношении России

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.

«Лично для меня дисквалификация России на четыре года — это неприятная новость. Все честные спортсмены должны заниматься любимым делом, на мой взгляд», — цитирует Семака «Чемпионат».

9 декабря WADA отстранило Россию от участия в международных турнирах на четыре года за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, в этот период Россия не сможет принимать международные спортивные турниры на своей территории. РУСАДА же было признано не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее спортивный юрист Артём Пацев заявил, что международные федерации могут не согласиться с позицией WADA.