Пацев: международные федерации могут не согласиться с позицией WADA

Спортивный юрист Артём Пацев заявил, что ряд спортивных международных федераций могут не согласиться с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу проведения некоторых соревнований в России.

«Они действительно должны отказаться, но только в тех случаях, когда перенос соревнований фактически, юридически и логистически возможен. Если это уже нереально, WADA не будет препятствовать проведению таких мероприятий. Но с получением новых соревнований возникнет большая проблема. При этом международные федерации могут не согласиться с позицией Всемирного антидопингового комитета и всё-таки назначить проведение некоторых соревнований в России. Но в таком случае они сами рискуют получить статус несоответствия от WADA», — сказал Пацев в эксклюзивном интервью RT.

Ранее юрист объяснил, чем нынешний вердикт WADA отличается от дисквалификации перед Пхёнчханом.