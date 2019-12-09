Пацев: международные федерации могут не согласиться с позицией WADA

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Спортивный юрист Артём Пацев заявил, что ряд спортивных международных федераций могут не согласиться с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу проведения некоторых соревнований в России.
Пацев: международные федерации могут не согласиться с позицией WADA
  • Reuters

«Они действительно должны отказаться, но только в тех случаях, когда перенос соревнований фактически, юридически и логистически возможен. Если это уже нереально, WADA не будет препятствовать проведению таких мероприятий. Но с получением новых соревнований возникнет большая проблема. При этом международные федерации могут не согласиться с позицией Всемирного антидопингового комитета и всё-таки назначить проведение некоторых соревнований в России. Но в таком случае они сами рискуют получить статус несоответствия от WADA», — сказал Пацев в эксклюзивном интервью RT.

Ранее юрист объяснил, чем нынешний вердикт WADA отличается от дисквалификации перед Пхёнчханом.

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