Юрист объяснил, чем нынешний вердикт WADA отличается от дисквалификации перед Пхёнчханом

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Спортивный юрист Артём Пацев объяснил, в чём разница между нынешним вердиктом Всемирного антидопингового агентства (WADA) и дисквалификацией российских спортсменов перед Олимпиадой 2018 года в Пхёнчхане.
Юрист объяснил, чем нынешний вердикт WADA отличается от дисквалификации перед Пхёнчханом
  • РИА Новости

«Здесь есть принципиальные различия. В данном случае под санкции попал уже весь российский спорт. К тому же тогда национальная антидопинговая организация, то есть РУСАДА, не признавалась не соответствующей статусу, и это не влекло последствий, предусмотренных международным стандартом по соответствию», — сказал Пацев в эксклюзивном интервью RT.

Он отметил, что тогда решение отстранения было исключительно со стороны Международного олимпийского комитета и оно касалось только отдельно взятых Олимпийских игр в Пхёнчхане и статуса Олимпийского комитета России.

«В данной ситуации мы имеем дело с совершенно иным масштабом санкций. Во-первых, они гораздо более длительные — четыре года, во-вторых, касаются всех российских атлетов вне зависимости от видов спорта и огромного количества международных соревнований, в том числе двух Олимпийских игр, чемпионатов мира и этапов Кубка планеты», — добавил Пацев.

Ранее Пацев усомнился, что CAS примет во внимание мнение общественности по поводу решения WADA в отношении России.

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