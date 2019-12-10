Азмун: нужно показать хорошую игру и добиться результата

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Форвард санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун поделился ожиданиями от матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».
Азмун: нужно показать хорошую игру и добиться результата
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Нам нужно не думать о параллельном матче, а думать о том, чтобы показать хорошую игру и добиться результата. Кто заслуживает больше, тот дальше и пройдёт. Мы будем стараться делать свою работу на 100%, а болельщики пусть поддержат нас. Они самые лучшие. Не давят на нас, а помогают в любой ситуации», — заявил Азмун клубной пресс-службе.

Выход «Зенита» из группы зависит не только от матча с «Бенфикой», но и от результата параллельной встречи «Лион» — «Лейпциг». В случае победы французского клуба именно он обходит питерцев в борьбе за путёвку в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ранее Семак заявил, что Жирков и Дриусси не сыграют с «Бенфикой» в ЛЧ.

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