Семак заявил, что Жирков и Дриусси не сыграют с «Бенфикой» в ЛЧ
«Кроме дисквалифицированных Ракицкого и Кузяева, против «Бенфики» не сыграют травмированные Дриусси и Жирков. Все остальные готовятся к матчу», — цитирует Семака РИА Новости.
Встреча пройдёт 10 декабря на стадионе «Да Луж» в Лиссабоне.
Матч «Бенфика» — «Зенит» обслужит испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом, а помогать ему будут Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар.
Ранее главный тренер «Зенита» отреагировал на санкции WADA в отношении России.