Семак заявил, что Жирков и Дриусси не сыграют с «Бенфикой» в ЛЧ

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что защитник Юрий Жирков и хавбек Себастьян Дриусси пропустят матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с лиссабонской «Бенфикой».

«Кроме дисквалифицированных Ракицкого и Кузяева, против «Бенфики» не сыграют травмированные Дриусси и Жирков. Все остальные готовятся к матчу», — цитирует Семака РИА Новости.

Встреча пройдёт 10 декабря на стадионе «Да Луж» в Лиссабоне.

Матч «Бенфика» — «Зенит» обслужит испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом, а помогать ему будут Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар.

Ранее главный тренер «Зенита» отреагировал на санкции WADA в отношении России.

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