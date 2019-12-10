Кержаков прокомментировал предстоящий матч «Зенита» в Лиге чемпионов

Старший тренер юношеской сборной России по футболу, экс-игрок «Зенита» Александр Кержаков в беседе с Inforeactor прокомментировал предстоящий матч петербургской команды в Лиге чемпионов.

«Я надеюсь, что «Зенит» выиграет, но не всё в наших руках сегодня. Это очень плохо», — заявил он.

По его словам, «Бенфика» всегда очень хороша в домашних играх, а в настоящее время она ещё и идёт на первом месте в чемпионате Португалии.

«И конечно, при своих болельщиках захочет продолжить свой европейский поход, чтобы выступить в еврокубках дальше», — пояснил Кержаков.

Как считает эксперт, «Зениту» будет очень сложно.

«Но мы будем верить в победу нашего клуба», — заключил он.

Ранее форвард «Зенита» Сердар Азмун поделился ожиданиями от матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».

26 ноября чемпион СССР 1962 года спартаковец Валерий Рейнгольд в беседе с интернет-изданием argumenti.ru оценивал матч «Локомотив» — «Байер» в рамках Лиги чемпионов.