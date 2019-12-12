Отражённый пенальти Коченкова, отменённый гол Мораты и травма Чорлуки: «Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» на выезде уступил мадридскому «Атлетико» в заключительном, шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 0:2, а голами отметились Жоау Феликс и Аугусто Фелипе. По ходу игры в ворота хозяев было назначено два 11-метровых, один из которых парировал голкипер Антон Коченков. Также матч запомнился отменённым взятием ворот Альваро Мораты и травмой Ведрана Чорлуки.

В преддверии заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» потерял все шансы на продолжение выступления в еврокубках. Подопечные Юрия Сёмина расположились на четвёртой строчке квартета D и ни при каком исходе не могли её покинуть. В связи с этим одним из главных вопросов становился уровень мотивации гостей в матче с мадридским «Атлетико».

С одной стороны, для железнодорожников он не имел никакого турнирного значения, следовательно, не предполагал от них игры на максимуме возможностей. С другой стороны, излишняя расслабленность могла привести к очередному болезненному поражению, которое могло не только омрачить настроение перед отпуском, но и ухудшить положение Сёмина. Ещё на прошлой неделе в СМИ появились слухи о возможной отставке специалиста.

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В свете этого четвёртая неудача подряд за две недели могла вызвать ярое недовольство болельщиков и спровоцировать новую волну разговоров о возможном уходе Сёмина. Учитывая тот факт, какую волну критики в адрес Сергея Семака вызвало поражение «Зенита» от «Бенфики», не стоило исключать, что наставник «Локомотива» вполне мог стать следующей «жертвой».

Помимо престижа и спокойствия вокруг команды, на кону стояли солидные призовые. Так, в Лиге чемпионов бонус за победу составляет €2,7 млн, в то время как ничья оценивается в €900 тыс., что является отличной мотивацией для любого участника турнира. Кроме того, успешное выступление могло принести России драгоценные очки в рейтинге УЕФА. С учётом провала отечественных клубов в нынешнем сезоне еврокубков каждый балл стал на вес золота.

Стартовый состав «Локомотива» не давал повода сомневаться в их серьёзном настрое на матч с «Атлетико». На поле с первых минут оказались почти все лидеры, включая Гжегожа Крыховяка и Алексея Миранчука, для которого эта встреча обещала стать ещё одним шансом привлечь внимание европейских клубов. Ранее хавбек уже успел обратить на себя внимание итальянских грандов и вполне мог закрепить результат. При этом его брат Антон остался на скамейке, а травмированных Маринато Гильерме, Владислава Игнатьева и Жоау Мариу не оказалось даже в запасе. Кроме того, из-за перебора жёлтых карточек отсутствовал Дмитрий Баринов.

Однако если «Локомотив» боролся исключительно за своё имя, то «Атлетико» — за путёвку в плей-офф Лиги чемпионов. После пяти туров в его активе значилось семь очков — всего на одно больше, чем у «Байера». Таким образом, лишь победа гарантировала подопечным Диего Симеоне путёвку в 1/8 финала, в то время как любой другой результат оставлял шансы немцам.

Настрой «матрасников» стал виден уже в дебюте. Хозяева сразу рванули вперёд и уже на 32-й секунде заработали 11-метровый. Антон Коченков неудачно сыграл на выходе и сбил с ног Жоау Феликса. Киран Триппьер исполнил пенальти, но российский голкипер исправил собственную ошибку и перевёл мяч в штангу.

Однако 16 минут спустя даже вратарь железнодорожников оказался бессилен. «Атлетико» продолжил осаждать ворота «Локомотива» и вновь заставил защитников ошибиться. Чемпион мира 2014 года Бенедикт Хёведес сыграл рукой в собственной штрафной и заставил видеоассистента дать сигнал главному арбитру Виктору Кашшаи. Венгр отправился к монитору и второй раз указал на «точку». На этот раз бить вызвался Феликс и не сплоховал.

После этого хозяева немного сбавили обороты и позволили гостям провести несколько выпадов. Солировали всё те же Крыховяк и Миранчук — вездесущий поляк успевал как начинать атаки, так и много отрабатывать в обороне, а россиянин занимался доставкой мяча к штрафной. Но самое примечательное, что Алексей также активно вступал в борьбу, что никогда не было его отличительной чертой.

Но на 25-й минуте мяч снова оказался в сетке ворот красно-зелёных. Альваро Мората вновь открылся в штрафной, а тройка центральных защитников не смогла помешать испанцу. Зато это сделала система VAR. Видеоассистент заметил, что форвард оказался в положении «вне игры», и не позволил ему отметиться вторым голом в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Остаток тайма прошёл с солидным преимуществом «Атлетико», но «Локомотиву» всё же удалось избежать второго пропущенного мяча. При этом главным действующим лицом на поле был Феликс. Он обыгрывал по несколько соперников за раз, совершал длинные скоростные рывки и не стеснялся бить. Таким образом, португалец демонстрировал, что испанский клуб не зря заплатил за него €126 млн.

На второй тайм подопечные Симеоне вышли ещё более заряженными, чем на первый. Всё это привело к очередной волне атак на ворота железнодорожников, завершившейся голом Аугусто Фелипе. Хозяева разыграли угловой, что стало откровением для гостей, а Коке заметил забегание бразильского защитника. Тот вырвался на ближнюю штангу и в красивом прыжке отправил мяч в сетку.

В середине тайма положение «Локомотива» стало ещё более плачевным. В ходе очередного наступления Анхель Корреа ворвался в штрафную соперника, но вместо мяча ударил по ноге Ведрана Чорлуки. Тот с криком рухнул на газон и не смог продолжить игру. В результате хорватский защитник смог покинуть поле лишь на носилках, а его место занял 20-летний Станислав Магкеев.

Сёмин попытался переломить ход встречи с помощью замены и бросил в бой Фёдора Смолова, но его появление не смогло изменить расстановку сил. «Атлетико» не позволил «Локомотиву» создать остроту у ворот Яна Облака и уверенно довёл матч до победы. Хозяева набрали очередные три очка и заняли второе место в группе, а гости потерпели пятое подряд поражение и на минорной ноте завершил выступление в еврокубках в нынешнем сезоне.