Последнее испытание: «Атлетико» обыгрывает «Локомотив» в Лиге чемпионов

«Локомотив» в матче последнего тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде встречается с испанским «Атлетико». Железнодорожники уже не смогут подняться выше последнего места в своём квартете, однако постараются одержать сенсационную победу над одной из сильнейших команд Европы. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

РИА Новости

© Юлия Честнова