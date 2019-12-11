Последнее испытание: «Атлетико» обыгрывает «Локомотив» в Лиге чемпионов
- РИА Новости
- © Юлия Честнова
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11 декабря 2019
Закончился первый тайм. «Локомотив» уступает с минимальным счётом. (45+3')
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Миранчук поборолся за мяч на правом фланге в окружении троих соперников и всё же умудрился выполнить передачу на Эдера, а тот, пытаясь выполнить подачу в штрафную, отправил снаряд на трибуны. (45')
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Корреа ускорился к штрафной «Локомотива» и пробил низом. Хёведес уверенно накрыл этот удар. (44')
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Эх, Миранчуку на пару с Крыховяком удалось отобрать мяч у Парти на чужой половине, но судья свистнул нарушение правил. В результате недовольный поляк накричал на судью и получил жёлтую карточку. (42')
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Первую жёлтую карточку в матче получает Мурило. Бразилец руками остановил прорыв Фелиша. (40')
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Коченков! Коке выполнил подачу слева в штрафную «Локо», а Мората головой пробил в руки Коченкову с линии вратарской. Впрочем, судья на линии поднял флажок. (40')
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Попытка контратаки в исполнении «Локомотива». Жемалетдинов забрасывал мяч вперёд на ход Миранчуку, но получилось слишком сильно. (39')
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ЕЩЁ МОМЕНТ! Снова Фелиш едва не забил. Португалец протащил мяч по левому флангу, сместился в центр, ушёл от Хёведеса за счёт открывания Лоди и покатил снаряд в ближний угол! Немного неточно! (37')
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Фелиш ответил куда более опасным выстрелом с дальней дистанции. Коченков не без труда забрал мяч в руки. Хорошо, на добивании никого не оказалось. (36')
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Первый удар по воротам Облака! Рыбус метров с 35 покатил мяч прямо в руки словенцу. (35')
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