Последнее испытание: «Атлетико» обыгрывает «Локомотив» в Лиге чемпионов

Короткая ссылка
Борислав Головин
«Локомотив» в матче последнего тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде встречается с испанским «Атлетико». Железнодорожники уже не смогут подняться выше последнего места в своём квартете, однако постараются одержать сенсационную победу над одной из сильнейших команд Европы. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Последнее испытание: «Атлетико» обыгрывает «Локомотив» в Лиге чемпионов
  • РИА Новости
  • © Юлия Честнова
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Автообновление

  • 11 декабря 2019

    Закончился первый тайм. «Локомотив» уступает с минимальным счётом. (45+3')

  • Миранчук поборолся за мяч на правом фланге в окружении троих соперников и всё же умудрился выполнить передачу на Эдера, а тот, пытаясь выполнить подачу в штрафную, отправил снаряд на трибуны. (45')

  • Корреа ускорился к штрафной «Локомотива» и пробил низом. Хёведес уверенно накрыл этот удар. (44')

  • Эх, Миранчуку на пару с Крыховяком удалось отобрать мяч у Парти на чужой половине, но судья свистнул нарушение правил. В результате недовольный поляк накричал на судью и получил жёлтую карточку. (42')

  • Первую жёлтую карточку в матче получает Мурило. Бразилец руками остановил прорыв Фелиша. (40')

  • Коченков! Коке выполнил подачу слева в штрафную «Локо», а Мората головой пробил в руки Коченкову с линии вратарской. Впрочем, судья на линии поднял флажок. (40')

  • Попытка контратаки в исполнении «Локомотива». Жемалетдинов забрасывал мяч вперёд на ход Миранчуку, но получилось слишком сильно. (39')

  • ЕЩЁ МОМЕНТ! Снова Фелиш едва не забил. Португалец протащил мяч по левому флангу, сместился в центр, ушёл от Хёведеса за счёт открывания Лоди и покатил снаряд в ближний угол! Немного неточно! (37')

  • Фелиш ответил куда более опасным выстрелом с дальней дистанции. Коченков не без труда забрал мяч в руки. Хорошо, на добивании никого не оказалось. (36')

  • Первый удар по воротам Облака! Рыбус метров с 35 покатил мяч прямо в руки словенцу. (35')

Загрузить ещё
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить