«Не стоит искать крайних»: что говорили игроки и тренеры после поражения «Зенита» от «Бенфики» в матче ЛЧ

В матче с «Бенфикой» «Зениту» не хватило концентрации, а также опыта выступления в Лиге чемпионов в последние годы. Об этом заявил главный тренер российской команды Сергей Семак после поражения от португальцев со счётом 0:3. Он заверил, что результат в параллельном матче «Лион» — «Лейпциг» никак не сказался на настрое его подопечных. Артём Дзюба эмоционально отреагировал на проигрыш, защитник Дуглас Сантос признался, что не считает сине-бело-голубых слабее соперников по группе, а вратарь Михаил Кержаков рассказал, что после встречи в раздевалке царило молчание.

«В раздевалке было молчание»

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов петербургский «Зенит» уступил на выезде лиссабонской «Бенфике» со счётом 0:3. Россияне заняли последнее место в квартете G и не попали в плей-офф еврокубков.

Все три гола сине-бело-голубые пропустили во втором тайме. Подводя итоги встречи, главный тренер команды Сергей Семак отметил, что в начале матча его устраивали действия подопечных, однако пропущенный на 47-й минуте мяч, а затем удаление Дугласа Сантоса негативно сказались на настрое команды.

«Результат нас не устраивает, но это точно не катастрофа. Сейчас чем громче слова, тем больше внимания. После долгого отсутствия в Лиге чемпионов мы понимали, как это будет тяжело. Увы, не получилось выйти из группы. Надеемся и в следующем году вернёмся в турнир и сделаем это лучше. Результатом расстроены, но будем работать, чтобы стать сильнее», — заявил наставник.

Специалист признал, что «Зенит» совершал слишком много ошибок, давая «Бенфике» реализовывать атакующий потенциал. В то же время, по его словам, выступить в полную силу петербуржцам помешали кадровые проблемы.

«Что касается Александра Ерохина, то он хорошо помогал на стандартах, учитывая тот факт, что «Бенфика» умеет их исполнять и имеет высокорослых игроков. Выпадал он или нет? Не стоит выделять кого-то, искать крайних. Все плохо сыграли», — подчеркнул Семак.

В параллельном матче группы G «Лион» сыграл вничью с «Лейпцигом» — 2:2. В случае победы немецкой команды Зенит мог занять третье место и попасть в плей-офф Лиги Европы, однако этого не случилось.

«Все знали, что после первого тайма «Лейпциг» вёл со счётом 2:0. Но, думаю, это не повлияло на нашу производительность. Результат связан с нашими ошибками на поле», — заключил Семак.

Футболисты сине-бело-голубых также не стали перекладывать на кого-то груз ответственности за поражение и признали свои ошибки. По мнению защитника Бранислава Ивановича, множество нереализованных моментов стоило команде победы.

«Было очень тяжело подготовиться с психологической точки зрения, и, конечно, результат «Лиона» не играл для нас роли. Матч показал, что на таком уровне нет удачи и чуда, все сами должны делать свою работу. Необходимо было сфокусироваться и играть все 90 минут так, как мы можем и должны. Один гол — и паника, всё меняется. В таких встречах нужно быть готовым ко всему», — заявил Иванович.

Он добавил, что четвёртое место в группе не соответствует потенциалу «Зенита», однако на данный момент на результате команды сказался небольшой опыт выступления в Лиге чемпионов в последние годы.

«Зенит» должен поставить себе такие задачи, чтобы при любом раскладе и в любом году выигрывать чемпионат России. Но сегодня каждому нашему игроку очень тяжело внутри, после такого расклада сложно найти слова. Мы будем переживать, но я уверен, что команда вырастет и покажет лучший футбол», — заключил серб.

Схожую позицию выразил и защитник Дуглас Сантос. По его словам, после первого гола в свои ворота петербуржцы потеряли концентрацию и контроль над игрой, из-за чего «Бенфика» получила больше возможностей для атак.

«Не согласен с тем, что «Зенит» слабее «Бенфики», «Лиона» и «Лейпцига». Мы даже в чём-то сильнее их, что доказали в течение этой Лиги чемпионов. Конечно, если бы в строю были Малком, Дриусси, Кузяев и Жирков, мы могли бы решить свою задачу. Но в футболе может быть что угодно. Нужно понять, что сделали не так, чтобы улучшить свой результат в будущем», — цитирует Сантоса Чемпионат.

Раздосадованный поражением форвард «Зенита» и сборной России Артём Дзюба эмоционально отреагировал на результат игры: «Одно слово есть — обосрались».

В свою очередь, полузащитник Алексей Сутомин также посетовал на эпизоды с быстрым голом и удалением в начале второго тайма.

«Наверное, это стало отправной точкой. Потом уже было тяжело переломить ход встречи. «Бенфика» хорошо контролировала мяч, ещё и автогол заработали. Проиграли, и нет слов», — сказал Сутомин.

Вратарь Зенита Михаил Кержаков подтвердил слова Семака о том, что результат матча «Лион» — «Лейпциг» никак не сказался на настрое россиян.

«В голове полное опустошение, ничего больше. Мы не смотрели, что творится в параллельном матче. И в перерыве об этом не разговаривали, специально нам не сообщали. Может быть, кто-то знал. Пока не могу сказать, что произошло в эпизоде с первым голом. Помню только концовку, а с чего всё началось — нет. Со вторым и третьим понятно. Что было в раздевалке? Молчание — а что говорить? Все всё прекрасно понимают», — рассказал голкипер.

«Сумели перевернуть ход встречи»

В отличие от соперника, «Бенфика» сумела сохранить спокойствие на протяжении всего матча. Об этом заявил главный тренер португальцев Бруну Лаже.

«Насладились своей игрой. Могли ли мы пройти дальше в Лиге чемпионов? Да. Но мы постоянно ищем лучший стартовый состав. Главное — понять настрой команды и выбрать комбинацию, исходя из соперника. Тогда сможем ощутить прогресс, к которому стремимся. Мы должны подходить к матчам без отрицательных эмоций прошлого, вне зависимости от турнира», — объяснил специалист.

По итогам группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» заняла третье место и прошла в плей-офф Лиги Европы. По мнению полузащитника Пицци, команда могла рассчитывать на более высокую позицию, однако и этот результат можно считать удовлетворительным.

«Я очень рад. Всё сложилось как нельзя лучше. У нас сильный и сплочённый коллектив. Мы все сражаемся за одну команду, делаем одну работу. Мне снова удалось помочь голом и результативной передачей, но главное, что добились победы. Последний матч нужно было выигрывать — мы уже не могли оглядываться назад. Мы хотели выиграть, старались добиться успеха и сделали это уверенно», — цитирует Пицци официальный сайт УЕФА.

В свою очередь, защитник лиссабонского клуба Рубен Диаш отдал должное сопернику.

«Мы очень стабильно провели весь матч, с первой минуты. Нам удавалось действовать терпеливо и находить свободные зоны. «Зенит» хорошо закрывался при счёте 0:0, так как результат их устраивал. Но мы сумели перевернуть ход встречи. Провели отличный матч и показали хорошую игру», — заявил Диаш.