Один удар в створ, автогол Азмуна и удаление Сантоса: «Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из еврокубков

«Зенит» разгромно проиграл «Бенфике» в матче последнего тура группового этапа Лиги чемпионов и вылетел из еврокубков. Первый тайм встречи завершился вничью, но после перерыва петербуржцы пропустили трижды. Один из мячей в собственные ворота забил Сердар Азмун. При этом Дуглас Сантос заработал красную карточку.

Надежда на «Лейпциг» и потери «Зенита»

Нынешний еврокубковый сезон складывается крайне неудачно для российских клубов. К декабрю они не набрали и пяти баллов в зачёт таблицы коэффициентов УЕФА и лишились в ней шестого места, дающего право выставить три команды в Лиге чемпионов.

Чуть поправить ситуацию мог «Зенит», который, в отличие от «Локомотива», сохранил шансы на выход в плей-офф главного еврокубка. При этом в данной ситуации далеко не всё зависело от петербуржцев.

В случае домашней победы «Лиона» над «Лейпцигом» в параллельном матче группы G чемпион России в любом случае оставался вне первой двойки по результатам очных встреч с соперниками. Впрочем, Сергей Семак призывал подопечных не думать об игре во Франции.

«Мы будем исходить из того, как будет складываться ситуация. Понятно, что ничья более выгодна нам, чем «Бенфике». Нам надо концентрироваться на своей игре, а не следить за ситуацией в Лионе. Это главная задача, а там посмотрим, нужно будет отвлекаться или нет», — подчёркивал тренер.

«Бенфике» же необходима была победа, чтобы по крайней мере занять третье место и квалифицироваться в Лигу Европы. Таким образом, «Зенит» мог выбить из борьбы прямого конкурента России по таблице коэффициентов.

К сожалению, в преддверии решающей встречи петербуржцы не обошлись без серьёзных кадровых потерь. Во-первых, дисквалификации заработали Далер Кузяев и ключевой центральный защитник Ярослав Ракицкий, без которого команду сложно себе представить. Во-вторых, повреждения получили Себастьян Дриусси и опытный Юрий Жирков.

В результате Семак провёл достаточно предсказуемые изменения в составе. Место Ракицкого в центре обороны ожидаемо занял Йордан Осорио, до аренды в «Зените» отыгравший 2,5 года как раз в Португалии. А в полузащите расположились Олег Шатов с Александром Ерохиным, попавшие в основу и на последний матч РПЛ с «Динамо».

Равный тайм и хорошие новости из Франции

Команды начали игру с аккуратной разведки. Бежать вперёд в дебюте не торопился никто. Однако по истечении 15 минут несколько заметных атак провела «Бенфика». Сначала Пицци нанёс опаснейший удар из-за пределов штрафной, и мяч пролетел рядом с ближней девяткой, а затем Чикиньо выстрелил выше перекладины. Увенчал же неприятный для «Зенита» отрезок удар Алехандро Гримальдо со штрафного в руки Михаилу Кержакову.

К счастью, в эти минуты «Лейпциг» в Лионе вышел вперёд, Эмиль Форсберг реализовал пенальти. Это означало, что подопечные Сергея Семака больше не зависели от исхода собственного матча, ведь в случае равенства очков с «Лионом» и «Бенфикой» они обходили их по количеству набранных в очных встречах очков.

А в середине первого тайма немецкий коллектив во Франции заработал ещё один пенальти и удвоил преимущество в счёте. Всё складывалось как нельзя лучше для «Зенита». Да и сами футболисты российской команды наконец пришли в себя и провели несколько неприятных контратак.

Примечательно, что первый удар по воротам Одиссеоса Влаходимоса гости нанесли лишь на 34-й минуте. Сердар Азмун из-за пределов штрафной отправил мяч к рекламным щитам. Правда, вскоре иранец выстрелил с дальней дистанции куда опаснее, на этот раз мяч прошёл рядом со штангой. Эти два удара так и остались для «Зенита» единственными в первом тайме.

Но в целом отечественный коллектив действовал достаточно спокойно и играл по счёту. Сине-бело-голубые не демонстрировали невероятного футбола, но и игра соперника воображения не поражала. Нули на табло выглядели вполне логично.

Жуткий провал петербуржцев и печальный конец

А вот второй тайм начался для «Зенита» с настоящего холодного душа. Не успели хозяева разыграть мяч с центра поля, как петербуржцы провалились на правом фланге обороны и позволили «Бенфике» довести дело до прострела в штрафную. А там Иванович неожиданно махнул ногой мимо мяча, после чего лиссабонцам оставалось лишь доставить снаряд в чужие ворота.

Параллельно «Лион» отыграл один мяч у «Лейпцига», и судьба чемпиона России повисла на волоске. Окончательно «Зенит» упустил нити встречи после игры рукой в собственной штрафной в исполнении Дугласа Луиса. За неё бразилец получил вторую жёлтую карточку, а петербуржцы — пенальти, который реализовал Пицци.

После этого «Бенфика» играла уже в своё удовольствие и спокойно раз за разом разрывала оборонительную линию «Зенита». Ненадолго пришли в себя подопечные Семака лишь ближе к концу встречи. В этот момент команде удалось наконец нанести первый удар в створ в матче. На 77-й минуте. Сердар Азмун после подачи корнера пробил под перекладину с отскоком от газона, но Влаходимос в красивом прыжке выстрел парировал.

А уже через несколько минут иранец забил, но в свои ворота. На этот раз форвард пришёл на подачу корнера возле собственных ворот и неудачно подставился под мяч. В концовке все болельщики «Зенита» уже не особенно наблюдали за происходящим на поле, а больше следили за событиями во Франции.

К сожалению, там концовка оказалась совсем печальной для российской команды. На 82-й минуте Мемфис Депай сравнял счёт и вывел «Лион» в плей-офф ЛЧ. Так сине-бело-голубые остались четвёртыми лишними в группе G и весной в еврокубках не сыграют.

Теперь подопечным Семака остаётся лишь отправиться в отпуск, а российским болельщикам — верить в «Краснодар». Если южане в четверг не обыграют «Хетафе» на выезде, отечественные клубы впервые с 2002-го останутся без еврокубковой весны.