Вылеты «Аякса» и «Интера», спасение «Лиона» и гол Салаха с нулевого угла: обзор игрового дня Лиги чемпионов

В заключительных матчах группового этапа Лиги чемпионов «Интер» и «Аякс» потерпели домашние поражения от «Барселоны» и «Валенсии» соответственно и вылетели из турнира. «Лион» в концовке вырвал ничью в матче с «Лейпцигом» и пробился в плей-офф, а «Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» благодаря голу Мохаммеда Салаха с нулевого угла. RT рассказывает о главных событиях игрового дня ЛЧ.

Два пенальти для «Лейпцига» и спасение «Лиона»

Во вторник вечером всё внимание российских футбольных болельщиков было приковано не только к Португалии, но и к Франции, где «Лион» принимал «Лейпциг» в рамках 6-го тура группового этапа ЛЧ, ведь именно здесь решалась судьба «Зенита».

В случае победы хозяев даже успех петербуржцев не позволил бы им попасть в первую двойку группы. Однако начиналось всё замечательно для чемпиона России и ужасающе для «Лиона».

Уже на восьмой минуте Юссуф Поульсен заработал пенальти, а судья после недолгой беседы с VAR-помощниками указал на точку. Одиннадцатиметровый реализовал Эмиль Форсберг. Незадолго до перерыва гости заработали ещё один пенальти и увеличили преимущество в счёте. На этот раз отличился Тимо Вернер. Казалось, для «Зенита» всё складывается как нельзя лучше.

Однако в начале второго тайма петербуржцы дважды пропустили от «Бенфики» и остались в меньшинстве, а «Лион» сократил отставание в счёте до минимума. Теперь уже всё было в руках французской команды — ей необходимо было сводить матч к ничьей.

И важнейшее очко для хозяев спас восстановившийся от травмы Мемфис Депай. За восемь минут до конца основного времени он точным ударом сравнял счёт. К этому моменту «Зенит» уже безнадёжно проигрывал. Таким образом, «Лион» занял второе место в группе и вместе с «Лейпцигом» пробился в плей-офф ЛЧ.

Историческое достижение 17-летнего вратаря и два гола «Ливерпуля» за две минуты

Первыми на поле в отчётный игровой день вышли команды, представляющие группу E. «Наполи», «Зальцбургу» и действующему обладателю трофея «Ливерпулю» предстояло определить третьего лишнего в борьбе за путёвки в плей-офф.

Собственно, две команды сошлись в фактически стыковом матче в Австрии. И симпатичный коллектив Джесси Марша с 19-летним бомбардиром Эрлингом Холандом во главе дал фавориту настоящий бой. Достаточно того факта, что Алисону Бекеру пришлось совершить семь сейвов. Особенно тяжело мерсисайдцам пришлось в первом тайме, когда хозяева не раз могли отличиться.

Но после перерыва подопечные Юргена Клоппа успокоили соперника двумя точными ударами в течение двух минут. Сперва Наби Кейта головой замкнул навес Садио Мане, а затем невероятным голом отметился Мохаммед Салах. Египтянину удалось забить ударом с нулевого угла.

В результате «Ливерпуль» занял первое место в группе, а второе ожидаемо осталось за «Наполи», который дома не оставил шансов «Генку». К слову, в этом матче произошло по-настоящему историческое событие. Лишённый турнирной мотивации чемпион Бельгии решил довериться 17-летнему вратарю Мартену Вандевордту. Выйдя на поле в возрасте 17 лет и 287 дней, он стал самым молодым голкипером в истории ЛЧ.

«Поприветствовал» его в главном еврокубке Аркадиуш Милик. Поляк открыл счёт уже на третьей минуте, а к перерыву успел оформить хет-трик. На то, чтобы забить трижды, у него ушло всего 36 минут. А точку в матче незадолго до финального свистка с пенальти поставил бельгиец Дрис Мертенс, не пожалевший соотечественников.

Однако даже крупная победа и выход в плей-офф не спасли от отставки главного тренера «Наполи» Карло Анчелотти. После матча на официальном сайте клуба было объявлено о его увольнении.

Рекорд юного форварда «Барселоны» и отменённые голы «Интера»

В центральном матче игрового дня в рамках группы F сошлись «Интер» и «Барселона». Итальянская команда перед встречей с каталонцами находилась в крайне непростой ситуации. Она имела столько же очков, сколько дортмундская «Боруссия», и опережала соперника за счёт преимущества по личным встречам. Таким образом, нерадзурри в заключительном туре требовалось сыграть не хуже, чем немецкий коллектив, который дома принимал «Славию».

Однако если «Боруссия» открыла счёт уже на десятой минуте, то «Интер» в середине первого тайма, напротив, пропустил. Заменявший не попавшего в заявку на матч Лионеля Месси молодой Карлес Сайоль с близкого расстояния отправил мяч в сетку.

Положение хозяев стало угрожающим, но очень скоро всё перевернулось с ног на голову. Ромелу Лукаку незадолго до перерыва счёт сравнял, а в Дортмунде отыгралась «Славия». При таком раскладе второе место оставалось за миланцами.

Во втором тайме они изо всех сил стремились забить и вырвать победу, чтобы не зависеть от результата параллельной встречи, тем более что «Боруссия» по истечении часа игры снова повела. Итальянский коллектив даже дважды забил (оба раза отличился Лаутаро Мартинес), но эти голы были отменены из-за офсайда.

Концовка же матча получилась для «Интера» неутешительной. На 86-й минуте Эрнесто Вальверде бросил в бой юного Ансумане Фати, а тот первым же касанием принёс «Барсе» победу. Кроме того, он стал самым юным автором гола в истории ЛЧ. На момент встречи в Италии ему исполнилось всего 17 лет и 40 дней. Таким образом, в отчётный игровой день в главном еврокубке пало сразу два «молодых» рекорда.

«Интер» же потерпел поражение и весной сыграет только в Лиге Европы. Второе место в квартете осталось за дортмундской «Боруссией».

Успех клуба Черышева и печальный конец для команды-сенсации

В группе H в роли главного неудачника неожиданно выступил «Аякс», который в мае 2019-го лишь чудом не оказался в финале ЛЧ. В решающем матче амстердамцы дома с минимальным счётом уступили «Валенсии», хотя для выхода в плей-офф их устраивала ничья. К слову, ни Денис Черышев, ни Квинси Промес участия в поединке не принимали из-за травм.

В середине первого тайма хозяева пропустили крайне необязательный мяч. Йоэл Велтман застрял в собственной штрафной при выполнении искусственного офсайда, благодаря чему Родриго после передачи партнёра спокойно расстрелял створ ворот.

Забив, гости ожидаемо отошли в оборону. «Аякс» изо всех сил штурмовал защитную крепость соперника и перед самым перерывом едва не забил. Соперник вынес мяч из пустых ворот после удара Эдсона Альвареса.

Во втором тайме хозяева продолжили свои попытки отыграться, но по-настоящему опасные моменты создавали нечасто. В итоге атмосфера в концовке накалилась до предела, и судья был вынужден показать целый ряд жёлтых карточек, а защитника гостей Габриэла Паулисту удалить с поля за грубый фол и потасовку с Душаном Тадичем. Но и это не помогло «Аяксу» забить. Команда-сенсация прошлого сезона ЛЧ на этот раз даже не пробилась в плей-офф.

А компанию «Валенсии» и Черышеву в 1/8 финала турнира составит «Челси», который дома спокойно переиграл немотивированного аутсайдера группы «Лилль» — 2:1.