Анчелотти уволили с поста главного тренера «Наполи», несмотря на выход команды в плей-офф ЛЧ

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Руководство итальянского футбольного клуба «Наполи» приняло решение отправить Карло Анчелотти в отставку с должности главного тренера команды.
Анчелотти уволили с поста главного тренера «Наполи», несмотря на выход команды в плей-офф ЛЧ
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Об этом сообщает официальный сайт коллектива из Неаполя.

В последнем матче под руководством Анчелотти «Наполи» разгромил бельгийский «Генк» со счётом 4:0 в рамках заключительного, шестого, тура группового раунда Лиги чемпионов, гарантировав себе участие в плей-офф турнира.

60-летний специалист возглавил «Наполи» в мае 2018 года. Под его руководством команда провела в общей сложности 73 официальных матча во всех турнирах, в которых одержала 38 побед при 19 ничьих и 16 поражениях, не завоевав ни одного значимого трофея.

Кто станет преемником Анчелотти в качестве главного тренера коллектива из Неаполя, в настоящее время неизвестно.

Ранее СМИ сообщили, что Анчелотти может покинуть пост главного тренера «Наполи» из-за конфликта с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом.

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