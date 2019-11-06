СМИ: Анчелотти может покинуть «Наполи» из-за конфликта игроков с президентом клуба
- © Cesare Purini / Insidefoto via w
- globallookpress.com
Как сообщает журналист Танкреди Палмери, Карло Анчелотти может лишиться кресла главного тренера «Наполи» из-за демарша игроков команды. Футболисты отказались подчиниться требованию президента клуба, который обязал коллектив в течение следующих пяти дней находиться исключительно на тренировочной базе в связи с тем, что неаполитанцы не могут выиграть четыре матча подряд. Вместо этого спортсмены направились по домам, а сам Анчелотти заявил, что не приветствует решение Де Лаурентиса.
По информации источника, Анчелотти может в ближайшее время написать заявление об отставке, либо он будет уволен лично президентом «Наполи».
Ранее сообщалось, что «Наполи» и «Зальцбург» сыграли вничью в матче ЛЧ.