СМИ: Анчелотти может покинуть «Наполи» из-за конфликта игроков с президентом клуба

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Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти находится под угрозой увольнения из клуба после того, как футболисты команды отказались следовать решению президента клуба Аурелио Де Лаурентиса.
СМИ: Анчелотти может покинуть «Наполи» из-за конфликта игроков с президентом клуба
  • © Cesare Purini / Insidefoto via w
  • globallookpress.com

Как сообщает журналист Танкреди Палмери, Карло Анчелотти может лишиться кресла главного тренера «Наполи» из-за демарша игроков команды. Футболисты отказались подчиниться требованию президента клуба, который обязал коллектив в течение следующих пяти дней находиться исключительно на тренировочной базе в связи с тем, что неаполитанцы не могут выиграть четыре матча подряд. Вместо этого спортсмены направились по домам, а сам Анчелотти заявил, что не приветствует решение Де Лаурентиса.

По информации источника, Анчелотти может в ближайшее время написать заявление об отставке, либо он будет уволен лично президентом «Наполи».

Ранее сообщалось, что «Наполи» и «Зальцбург» сыграли вничью в матче ЛЧ.

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