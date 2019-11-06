СМИ: Анчелотти может покинуть «Наполи» из-за конфликта игроков с президентом клуба

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти находится под угрозой увольнения из клуба после того, как футболисты команды отказались следовать решению президента клуба Аурелио Де Лаурентиса.

Как сообщает журналист Танкреди Палмери, Карло Анчелотти может лишиться кресла главного тренера «Наполи» из-за демарша игроков команды. Футболисты отказались подчиниться требованию президента клуба, который обязал коллектив в течение следующих пяти дней находиться исключительно на тренировочной базе в связи с тем, что неаполитанцы не могут выиграть четыре матча подряд. Вместо этого спортсмены направились по домам, а сам Анчелотти заявил, что не приветствует решение Де Лаурентиса.

По информации источника, Анчелотти может в ближайшее время написать заявление об отставке, либо он будет уволен лично президентом «Наполи».

Ранее сообщалось, что «Наполи» и «Зальцбург» сыграли вничью в матче ЛЧ.