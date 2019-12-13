Колосков: дело не в «осени-весне» и не в лимите на легионеров

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение о возможной отмене лимита на легионеров, а также возврате на систему «весна-осень» в свете неудач российских клубов в еврокубках.

«Да дело не в осени и не в весне. Лимиты, легионеры... Тренироваться надо как следует. Как тренируешься, так и играешь! Вот и всё», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что новая форма лимита на легионеров одним своим введением не повысит уровень российских игроков, так же как и возврат к системе «весна-осень».

«Ну надо же смотреть глубже. На молодёжный футбол. Если вы в 19 лет не можете ни разу ударить в сторону ворот «Атлетико» и проигрываете 1:7 «Бенфике», думаете, в 21 год резко начнёте прогрессировать? Вот это проблема! Я семь лет назад ещё говорил, зачем вы переходите на «осень-весну», в каких условиях вы собираетесь играть? Сначала постройте хорошие манежи, несколько стадионов с крышей. А у нас люди выходят на поле в минус 15 или по щиколотку в грязи... Здесь просто переход с одной системы на другую не поможет», — добавил почётный президент РФС.

В нынешнем сезоне ни один российский клуб впервые за 18 лет не вышел в плей-офф еврокубков. «Зенит» и «Локомотив» заняли четвёртые места в своих группах в Лиге чемпионов и не смогли выйти в Лигу Европы, «Краснодар» и ЦСКА не пробились в плей-офф Лиги Европы, а «Спартак» и тульский «Арсенал» не сумели преодолеть квалификационный этап Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Колосков заявил, что Россия остаётся на посредственном уровне по отношению к ведущим футбольным странам.