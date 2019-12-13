Колосков: Россия остаётся на посредственном уровне по отношению к ведущим футбольным странам

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал неудачное выступление российских клубов в еврокубках в нынешнем сезоне.
Колосков: Россия остаётся на посредственном уровне по отношению к ведущим футбольным странам
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Деградация, наверное, слишком громкое слово. Ведь последние годы мы всё время так выступаем. Скорее, стагнация... Стабилизация на очень низком уровне. Хотя кто-то и говорит о каком-то прогрессе, но я его что-то не вижу. Мы остаёмся на самом посредственном уровне по отношению к ведущим европейским футбольным странам», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне ни один российский клуб впервые за 18 лет не вышел в плей-офф еврокубков. «Зенит» и «Локомотив» заняли четвёртые места в своих группах в Лиге чемпионов и не смогли выйти в Лигу Европы, «Краснодар» и ЦСКА не пробились в плей-офф Лиги Европы, а «Спартак» и тульский «Арсенал» не сумели преодолеть квалификационный этап Лиги Европы.

Ранее определились все участники 1/16 финала Лиги Европы.

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