Определились все участники 1/16 финала Лиги Европы

После завершения матчей шестого тура группового этапа Лиги Европы стали известны все клубы, которые выступят в 1/16 финала турнира.

Жеребьевка первого раунда плей-офф состоится в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне 16 декабря в 15:00 по московскому времени. В чисто сеяных войдут победители групп — испанская «Севилья», шведский «Мальмё», швейцарский «Базель», австрийский ЛАСК, шотландский «Селтик», английский «Арсенал», португальский «Порту», испанский «Эспаньол», бельгийский «Гент», турецкий «Истанбул Башакшехир», португальская «Брага» и английский «Манчестер Юнайтед». Компанию им составят занявшие третье место в своих квартетах Лиги чемпионов нидерландский «Аякс», австрийский «Зальцбург», итальянский «Интер» и португальская «Бенфика».

Не будут посеяны при жеребьевке команды, финишировавшие вторыми в группах Лиги Европы. Это кипрский АПОЭЛ, датский «Копенгаген», испанский «Хетафе», португальский «Спортинг», румынский ЧФР, немецкий «Айнтрахт» (Франкфурт), шотландский «Рейнджерс», болгарский «Лудогорец», немецкий «Вольфсбург», итальянская «Рома», английский «Вулверхэмптон», и нидерландский АЗ. К ним присоединятся клубы из Лиги чемпионов: немецкий «Байер», украинский «Шахтер», греческий «Олимпиакос» и бельгийский «Брюгге».

Матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 20 и 27 февраля.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА победил «Эспаньол», но вылетел из Лиги Европы.