ЦСКА победил «Эспаньол», но вылетел из Лиги Европы

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Московский ЦСКА одержал победу над испанским «Эспаньолом» в Барселоне в шестом туре группового этапа Лиги Европы (1:0).

Единственный гол на 84-й минуте встречи забил хорватский полузащитник армейцев Никола Влашич, пробивший в ближний угол из пределов штрафной площадки. Гости могли развить успех, однако их неизменно подводила неточность в завершающей стадии. Несколько опасных моментов не реализовал форвард Фёдор Чалов.

ЦСКА набрал пять очков в шести играх, но занял последнее место в группе Н. В 1/16 финала Лиги Европы от этого квартета пробились «Эспаньол» (11 очков) и болгарский «Лудогорец» (8). Другим неудачником стадии стал венгерский «Ференцварош» (7).

Ранее сообщалось, что своё выступление в еврокубках сезона-2019/20 завершило и киевское «Динамо».

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