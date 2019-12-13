Киевское «Динамо» вылетело из Лиги Европы

Киевское «Динамо» не смогло победить на своём поле швейцарский клуб «Лугано» (1:1) и завершило борьбу в Лиге Европы.

Украинский клуб нанёс 30 ударов по воротам против семи у гостей, однако сумел отличиться только единожды. На четвёртой компенсированной минуте мяч забил Виктор Цыганков. У «Лугано» на 45-й минуте отличился Марко Араторе.

«Динамо» набрало семь очков в шести играх, финишировав на третьей строчке. Первое место в группе В с 11 зачётными баллами занял шведский «Мальмё», вторым стал датский «Копенгаген» (9). «Лугано» закончил турнир с тремя очками.

Ранее сообщалось, что «Стандарт» и «Арсенал» сыграли вничью в Лиге Европы.