Российские клубы не сыграют весной в еврокубках впервые с сезона-2001/02

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В нынешнем сезоне все российские команды прекратили выступления на континентальной арене на стадии группового этапа.

«Зенит» в своей группе в Лиге чемпионов занял четвёртое место. «Краснодар» завершил групповой раунд Лиги Европы на третьей позиции и также не вышел в плей-офф. Последний представитель России в еврокубках, московский ЦСКА, лишился шансов на продолжение борьбы в Лиге Европы за тур до окончания группового раунда.

В последний раз отечественные клубы не принимали участие в весенних еврокубковых матчах в сезоне-2001/02.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» проиграл «Хетафе» и завершил выступления в Лиге Европы.

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