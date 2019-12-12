Российские клубы не сыграют весной в еврокубках впервые с сезона-2001/02

В нынешнем сезоне все российские команды прекратили выступления на континентальной арене на стадии группового этапа.

«Зенит» в своей группе в Лиге чемпионов занял четвёртое место. «Краснодар» завершил групповой раунд Лиги Европы на третьей позиции и также не вышел в плей-офф. Последний представитель России в еврокубках, московский ЦСКА, лишился шансов на продолжение борьбы в Лиге Европы за тур до окончания группового раунда.

В последний раз отечественные клубы не принимали участие в весенних еврокубковых матчах в сезоне-2001/02.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» проиграл «Хетафе» и завершил выступления в Лиге Европы.