Разгром под Мадридом и триумф в Барселоне: как «Краснодар» и ЦСКА завершили выступление в Лиге Европы

«Краснодар» на выезде крупно уступил «Хетафе» и не смог завоевать путёвку в плей-офф Лиги Европы. Подопечные Мурада Мусаева пропустили три мяча за десять минут, а в концовке остались вдесятером после удаления Александра Мартыновича. ЦСКА, напротив, взял верх над «Эспаньолом» и одержал первую победу в нынешнем розыгрыше турнира. Автором единственного гола стал Никола Влашич.

Крупное поражение «Краснодара»

Для выхода в плей-офф «Краснодару» требовалось выиграть четвёртый матч в Лиге Европы кряду. Любой другой результат в Испании оставлял «быков» за пределами весенней стадии. В случае равенства очков, «Базель» и «Хетафе» при любых раскладах оказывались выше. Обоим клубам «Краснодар» уступал по результатам личных встреч.

Российская команда добиралась до мадридского пригорода — Хетафе — с приключениями. Из-за неблагоприятных погодных условий на родине чёрно-зелёные совершили незапланированный автобусный вояж в аэропорт Анапы. В итоге подопечные Мурада Мусаева вылетели с восьмичасовой задержкой. Предматчевую тренировку вместо Испании пришлось провести в условиях краснодарского тумана.

Конечно, такое ЧП могло негативно сказаться на физическом состоянии спортсменов, хотя для середины декабря «Краснодар» находился в неплохой форме. В последнем перед зимней паузой туре Российской премьер-лиги он неплохо смотрелся в противостоянии с московским ЦСКА. Вот только автора единственного гола не оказалось в составе, ведь Ари получил красную карточку в пятом туре.

В сложившейся ситуации Мусаев выставил на острие атаки Маркуса Берга. В последнее время швед проигрывал конкуренцию за место в основе, однако в самый важный момент еврокампании именно на него легла задача забивать необходимые «Краснодару» мячи. Забегая вперёд, стоит сказать, что ничем особенным швед не запомнился.

Примечательно, что даже в ключевой момент наставник остался верен своему методу при выборе основного вратаря. Если в чемпионате России выступал Матвей Сафонов, то в Лиге Европы этот пост занимал Станислав Крицюк. Как оказалось, встреча с «Хетафе» не стала исключением и место в створе занял номинально запасной голкипер.

Игра началась при полупустых трибунах. Стадион «Колозеум Альфонсо Перес» заполнился лишь ближе к середине первого тайма. Уже в дебюте жёлтую карточку за фол у своей штрафной схлопотал капитан гостей Александр Мартынович, а на 26-й минуте на поле произошла стычка. Арбитр Даниэль Зиберт из Германии решил разделить наказание поровну. «Горчичников» удостоились Дамиан Суарес и Юрий Газинский.

Футболисты «Хетафе» предпочитали действовать грубо, что ещё до перерыва привело к очередному выяснению отношений. Казалось, «грязной» игрой команда Хосе Бордаласа пыталась спровоцировать соперников на ответные меры, но те предпочитали не реагировать. Завёлся только Урош Спаич. После очередного эпизода сербский защитник отправился разбираться с Анхелем Родригесом, но его пыл остудила жёлтая карточка. За минуту до этого случился самый опасный момент первой половины. Крицюк едва не организовал напряжённость в собственной штрафной, но сам же и выручил партнёров самоотверженным прыжком в ноги Хайме Мате.

В начале второй 45-минутки «Краснодар» стал более активным и принялся подолгу гостить на чужой половине. Складывалось впечатление, что гол назревает. Но до ударов дело доходило крайне редко. Не задался матч у палочки-выручалочки «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, вследствие чего по прошествии часа его сменил Юнес Намли.

«Хетафе» не зря считается самой опасной командой Испании по исполнению стандартных положений, что игроки и подтвердили на 76-й минуте. После подачи с угла поля центральный защитник Леандро Кабрера головой «расстрелял» Крицюка с близкого расстояния. А две минуты спустя вышедший на замену 37-летний нападающий Хорхе Молина лишил «Краснодар» и всю Россию малейших шансов на евровесну. Окончательный счёт метким ударом в угол со средней дистанции установил Кенеди, также начинавший встречу в запасе.

В довершение всех неприятностей Александр Мартынович был изгнан с поля за второе предупреждение, и гости остались без капитана. Поймавшие кураж хозяева доиграли матч в своё удовольствие и довершили провальное выступление российских команд на международной арене. Таким образом, «Краснодар» последовал дурному примеру «Зенита» и завершил европейскую кампанию разгромным поражением со счётом 0:3.

Финальный аккорд ЦСКА

Если «Хетафе» занимает пятую строчку в испанской Примере, то «Эспаньол» замыкает турнирную таблицу. Тем не менее каталонцы досрочно заняли первое место в своей группе в Лиге Европы. ЦСКА, в свою очередь, лишился реальных перспектив задолго до финиша текущей стадии. Матч в Барселоне не имел никакого турнирного значения.

Главный тренер «попугаев» Пабло Мачин до матча назвал армейцев самым сильным противником своей команды в Лиге Европы. Конечно, в Испании ещё помнят две победы красно-синих над «Реалом» в Лиге чемпионов-2018/19, но слова специалиста стали скорее дежурным реверансом. Сегодняшние «Эспаньол» и ЦСКА выглядят коллективами одного уровня, несмотря на разное положение в своих чемпионатах.

Сходу в глаза бросилось отсутствие в составе гостей Игоря Акинфеева, которого сменил Илья Помазун. Молодому вратарю не пришлось скучать, и уже в начале встречи он спас ворота после удара Пабло Пьятти. Затем армейцы ответили серией моментов. Игорь Дивеев пушечным выстрелом пробил со штрафного, а Фёдор Чалов убежал на рандеву с Андресом Прието после классного паса Николы Влашича. Форвард имел несколько вариантов для продолжения атаки, но бесхитростно пробил в ногу вратарю.

После перерыва игра протекала в среднем темпе, но красно-синие всё-таки смогли дожать каталонцев и взять верх. В концовке хлёсткий удар в ближний угол с левой ноги удался Влашичу. Гости могли развить успех, но были неточны в завершающей стадии. Тем не менее подопечные Гончаренко одержали победу, которая позволила им сохранить лицо и избежать установления антирекорда для российских клубов в еврокубках.