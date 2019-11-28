Ари о своём удалении: я поступил как ребёнок

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал своё удаление в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы со швейцарским «Базелем».

«Я поступил как ребёнок, на протяжении всей игры соперники меня провоцировали. Я потерял голову только на последней минуте игры», — приводит слова Ари ТАСС.

Он отметил, что самое важное, что «Краснодару» удалось победить «Базель» и набрать три очка.

«В первом матче я не сыграл, но для меня это тоже был реванш, я хорошо подготовился и сделал всё, чтобы команда выиграла, дальше билась за выход из группы», — добавил форвард.

Ари в компенсированное ко второму тайму время получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля за отмашку от защитника «Базеля» Омара Альдерете.

Встреча завершилась победой «Краснодара» со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что Сергей Матвеев доволен игрой «Краснодара» в матче ЛЕ с «Базелем».