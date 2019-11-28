Матвеев доволен игрой «Краснодара» в матче ЛЕ с «Базелем»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал победу над швейцарским «Базелем» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

«Рады победе. Рады, что первый тайм остался за нашей командой. Мы показали качественный футбол. Во втором тайме у нас не всё получалось, но при равной игре мы заработали свой момент и победили», — приводит слова Матвеева РИА Новости.

Он отметил, что первая игра, прошедшая в Швейцарии, показала, что «Краснодар» и «Базель» — команды одного уровня, несмотря на итоговый счёт.

«Первый матч должен был заканчиваться с перевесом одной команды в один-два мяча. Сегодня мы выглядели лучше и заслужили победу», — добавил специалист.

«Краснодар» занимает второе место в группе, набрав девять очков. «Базель» с десятью очками — первый, а испанский «Хетафе», также имеющий девять очков, за счёт дополнительных показателей находится на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» победил «Базель» в матче Лиги Европы.