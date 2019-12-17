Руководство РПЛ подвело итоги первой части сезона
Руководство Российской премьер-лиги подвело итоги первой части чемпионата страны по футболу сезона-2019/20. В мероприятии приняли участие президент РПЛ Сергей Прядкин, исполнительный директор организации Сергей Чебан и ряд других функционеров. RT вёл прямую трансляцию.
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