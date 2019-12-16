Ироничные посты, отказ возглавить АЕК и заявление о «Спартаке»: чем занимается Слуцкий после увольнения из «Витесса»

Российский тренер Леонид Слуцкий не жалеет об уходе из «Витесса» и оценивает опыт работы в Нидерландах как крайне полезный. Об этом журналистам рассказал сам специалист. Он признался, что действительно отказался возглавить АЕК, и заявил, что никогда не пойдёт работать в московский «Спартак». Также специалист после увольнения из «Витесса» радует поклонников самокритичными постами в соцсетях.

После ухода с поста наставника «Витесса» Леонид Слуцкий уже больше двух недель без работы, однако по-прежнему остаётся в инфополе. Российский специалист выкладывает самоироничные посты в соцсетях и активно общается с журналистами: он дал большое интервью Александру Головину и посетил телеканал «Матч ТВ», где рассказал много интересного о работе в Нидерландах и о своих дальнейших перспективах. В частности, тренер объяснил, почему у него не всё получилось в «Витессе».

«На мой взгляд, иностранный тренер неэффективен в голландской системе. Это страна не для иностранных специалистов с принципиально иными взглядами на игру», — сказал Слуцкий в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

«Я уже не мог бесконечно слышать про оборонительный футбол. Местный журналист, который меня ненавидел, говорил: «Волга-катеначчо». Я отвечал: «70 мячей забили. 70!» — добавил специалист.

По словам Слуцкого, он не видел для себя будущего в голландском футболе и никак не мог повлиять на ситуацию. Также к уходу из «Витесса» россиянина подтолкнули текущие неудачи.

«В целом я очень горжусь своей работой и в плане командного результата, и в плане результативности, и в плане развития игроков и их продажи в условиях бесконечной текучки кадров. Это был крутейший опыт, но в определённый момент я решил, что он не должен быть продолжен. В целом понимание процессов произошло ещё по ходу прошлого сезона. У меня был контракт до конца года, и я понимал, что полностью его отработаю. В такой ситуации нет смысла сопротивляться — более эффективным будет местный специалист, он устроит всех», — добавил Слуцкий.

Специалист также рассказал, как ему удалось стать настолько популярным в Нидерландах, где тренера очень любили как журналисты, так и обычные болельщики. По его словам, людей подкупала в нём доброта и чувство юмора.

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«Ко мне великолепно относились, любили и обожали. Это всё моя манера поведения: русский такой директ-стайл, когда ты в лоб что-то говоришь, а они к этому не привыкли. Плюс моё чувство юмора и глубокая адаптация в Нидерландах, ведь я участвовал во всех программах, изучал историю и много путешествовал по стране. Не могу на что-то пожаловаться. Отношение ко мне как к личности было великолепным. Один человек даже подошёл и сказал: «У меня такое ощущение, что вас Владимир Путин прислал к нам в Нидерланды для того, чтобы создать максимально позитивный образ русских среди голландцев». Безусловно, это льстило моему самолюбию. Я не слышал ни одного плохого слова. Отношение было супер», — отметил Слуцкий.

Тренер также рассказал о возможном возвращении в Россию, где он не работал с конца 2016-го, после ухода из ЦСКА. Специалист подчеркнул, что «всё будет зависеть от предложения».

«Я очень хорошо себя знаю: если у меня внутри начинает подгорать, что мне совсем хочется, то я начинаю уже выбирать, а не ждать. Может быть, внутреннее состояние будет более спокойным и мне понадобится какое-то время для выбора, если он будет», — отметил Слуцкий.

При этом тренер подчеркнул, что никогда в жизни не пойдёт работать в «Спартак».

«Это было бы неправильно со всех сторон: с точки зрения клуба, с точки зрения болельщиков, с точки зрения руководства той команды, которой принадлежит часть моего сердца. Я говорю о ЦСКА», — отметил бывший наставник армейцев.

Наконец, Слуцкий признал, что в начале декабря им действительно интересовался греческий АЕК. Тогда в СМИ появилась информация, что клуб сделал россиянину предложение, но тот отказался. Позже это подтвердил и агент специалиста Кристиан Эмиле. Теперь о причине такого решения рассказал и сам Слуцкий.

«Я встречался со спортивным директором. Во-первых, от меня требовали немедленного решения через два дня. Я был эмоционально утомлён, а им нужен «тренер-пожарник». Во-вторых, я не готов сейчас принимать решение очень быстро, бежать на первое попавшееся предложение», — объяснил тренер.

В результате АЕК возглавил другой не чужой для России специалист — Массимо Каррера, и под руководством итальянца команда на выезде с минимальным счётом обыграла «Ксанти».

Вернулся на победную тропу и «Витесс», который после ухода Слуцкого принял бывший тренер коллектива Джозеф Остинг. В матче 17-го тура Эредивизи арнемцы разгромили «Твенте» (3:0) благодаря дублю Брайана Линссена.

Сам же Слуцкий, как уже говорилось, довольно иронично оценил этап работы в Нидерландах и своё увольнение. Так, например, он выложил забавный ролик с прыгуном в воду и подписью: «Коротко о моём сезоне в «Витессе».

А чуть позже тренер на своей странице в Instagram опубликовал другое смешное видео с подписью «Когда вернулся домой — и уже десять дней без работы».