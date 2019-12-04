СМИ: Слуцкий может продолжить карьеру в Греции

Представители российского специалиста Леонида Слуцкого контактируют с греческим АЕКом.

Как сообщает «БИЗНЕС Online», представители российского специалиста ведут переговоры с руководством греческого клуба АЕК. В клубе с августа нет полноценного главного тренера, а под руководством исполняющего обязанности наставника Никоса Костеноглу АЕК в трёх последних матчах набрал одно очко.

На прошлой неделе Слуцкий покинул голландский «Витесс» после пяти поражений подряд.

Ранее сообщалось, что Слуцкий провёл прощальный обед с игроками «Витесса».