Слуцкий отказался когда-нибудь возглавить «Спартак»

Российский футбольный тренер Леонид Слуцкий заявил о том, что никогда не станет работать с московским «Спартаком», потому что связан с ЦСКА.

«Табу в России, куда не пойду никогда? Это вопрос про «Спартак». Это было бы неправильно со всех сторон: с точки зрения клуба, с точки зрения болельщиков, с точки зрения руководства той команды, которой принадлежит часть моего сердца. Я говорю о ЦСКА. Так что это было бы неправильно», — сказал специалист в эфире «Матч Премьер».

В конце ноября Слуцкого уволили из голландского «Витесса», который под его руководством потерпел пять поражений подряд. В субботу, 14 декабря команда одержала первую победу после ухода российского тренера, разгромив на выезде «Твенте».

Ранее телекомментатор Геннадий Орлов сообщил, что в «Газпроме» считают наставника «Зенита» Сергея Семака тренером только для России.