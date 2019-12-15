Орлов: в «Газпроме» считают Семака тренером только для России

Короткая ссылка
Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что в руководстве «Газпрома» могли разочароваться в способностях главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака показывать высокие результаты на международной арене.

«Есть разговоры даже из «Газпрома», сверху, из верхних эшелонов: «Семак — это тренер только для России, а нам этого мало, мы хотим в Европе побеждать», — сказал Орлов в эфире ГСО Live.

Тем не менее, ветеран «Зенита» уверен, что трудовой договор с Семаком будет продлён.

«У Семака заканчивается контракт, который рассчитан до лета. Но думаю, что с ним уже все переговорено. Трансферное окно открывается 22 января, до этого момента должны объявить про Семака. Если не объявят и решение не будет принято, тогда Семак будет искать другую команду, он имеет на это право, как и любой футболист», — заключил Орлов.

Ранее сообщалось, что Семак в Африке поиграл в футбол с детьми.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить