Орлов: в «Газпроме» считают Семака тренером только для России

Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что в руководстве «Газпрома» могли разочароваться в способностях главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака показывать высокие результаты на международной арене.

«Есть разговоры даже из «Газпрома», сверху, из верхних эшелонов: «Семак — это тренер только для России, а нам этого мало, мы хотим в Европе побеждать», — сказал Орлов в эфире ГСО Live.

Тем не менее, ветеран «Зенита» уверен, что трудовой договор с Семаком будет продлён.

«У Семака заканчивается контракт, который рассчитан до лета. Но думаю, что с ним уже все переговорено. Трансферное окно открывается 22 января, до этого момента должны объявить про Семака. Если не объявят и решение не будет принято, тогда Семак будет искать другую команду, он имеет на это право, как и любой футболист», — заключил Орлов.

Ранее сообщалось, что Семак в Африке поиграл в футбол с детьми.