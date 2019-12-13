Отстранение от футбольной деятельности и миллион рублей штрафа: Гинера наказали за грубость в адрес Егорова

Президент ЦСКА Евгений Гинер оштрафован на 1 млн рублей и отстранён от любой футбольной деятельности на три месяца. Причиной жёсткого наказания стали грубые слова функционера в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова. В спортивном сообществе это решение комитета по этике восприняли неоднозначно. Так, бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что не считает заявления Гинера предосудительным, а экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко выразил поддержку бывшему коллеге.

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) постановил отстранить на три месяца президента ЦСКА Евгения Гинера от любой деятельности, связанной с футболом, а также оштрафовать на 1 млн рублей. Поводом для наказания стала жёсткая критика со стороны руководителя армейского клуба в адрес главы департамента судейства и инспектирования Александра Егорова. После матча 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» Гинер назвал его «конченным негодяем» и сказал, что тот должен «застрелиться».

Причиной столь резких высказывания стало недовольство Гинера работой главного арбитра встречи Василия Казарцева. Президент ЦСКА остался недоволен рядом его решений, одним из которых стал эпизод с голом Ари. Есть предположение, что нападающий сборной России подыграл себе рукой, после чего отправил мяч в сетку ворот Игоря Акинфеева. Судя по всему, это переполнило чашу терпения руководителя, ранее уже выражавшего недовольство деятельностью судейского корпуса.

Предельно ясно, что слова Гинера были произнесены на эмоциях, однако это не повлияло на вердикт комитета по этике.

«Нам поступило письмо от Александра Алаева (генеральный секретарь РФС. — RT), в котором он просит рассмотреть высказывание члена исполкома РФС и председателя финансового комитета Евгения Гинера. Его интервью в СМИ вызвало резонанс в стране, мне звонили руководители футбольных клубов и федераций. Его слова перехлестнули норму отношений между субъектами футбола», — аргументировал глава комитета Семён Андреев.

По его словам, запрет на осуществление футбольной деятельности в отношении Гинера касается не только клуба, но также финансового комитета, бюро исполкома и самого исполнительного комитета РФС. Таким образом, вплоть до окончания срока отстранения он не сможет посещать заседания всех вышеназванных органов. При этом президент ЦСКА имеет право подать апелляцию на вердикт.

Стоит отметить, что в случае повторного нарушения Гинеру грозят ещё более серьёзные санкции. Как заявил Андреев, срок отстранения от футбола может быть увеличен до одного года.

Сам Гинер присутствовал на заседании, но покинул его задолго до окончания. При этом президент ЦСКА воздержался от общения с журналистами, отказавшись комментировать вердикт.

Однако в спортивном сообществе данные санкции вызвали бурное обсуждение. Так, многие довольно негативно восприняли отстранение Гинера, отметив, что он не заслужил такого наказания.

«Впервые стал свидетелем подобного прецедента. Не вижу особого криминала в словах Гинера, не понимаю, почему последовало такое наказание. Считаю это излишними нападками на Евгения Ленноровича, который много сделал для нашего футбола. Ему лишь хочется, чтобы другие тоже работали в этом направлении, соответствовали ему», — заявил RT бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

По его словам, во время работы в Китае он сам подвергался дисциплинарным санкциям за критику в адрес судей, но отметил, что между этими случаями существует большая разница.

«Там есть организации, которые оценивают действия судей, в России мы такого не видим. На мой взгляд, многие российские арбитры не соответствуют уровню нашего футбола, не успевают за его развитием. Поэтому тренеры и руководители иногда слишком эмоционально реагируют на их решения», — отметил специалист.

По его словам, ситуация вокруг Гинера вряд ли приведёт к тому, что судьи будут ещё пристальнее следить за действиями армейских футболистов. При этом он выразил мнение, что слова главы красно-синих не должны остаться без внимания Егорова.

«Он и его подопечные должны правильно отреагировать на них. Ранее Евгений Леннорович не позволял себе такого, просто чаша терпения переполнилась», — заключил Игнатьев.

Поддержку Гинеру высказали и представители лагеря московского «Спартака». Бывший президент команды Андрей Червиченко заявил, что «абсолютно согласен с мнением» президента ЦСКА.

«На мой взгляд, все понимают, что он сказал правду. Безобразие в нашем судействе налицо. За последние 20 лет такого ужаса не было ни при одном руководителе. То, что творят арбитры, не лезет ни в какие ворота. В каждом туре стабильно происходит по три—четыре скандала, даже VAR не спасает. Такое впечатление, что иногда они смотрят не на экран», — сказал Червиченко RT.

При этом он выразил мнение, что в комитете также согласны с мнением Гинера, результатом чего стало не самое жёсткое наказание.

«В комитете по этике также согласны, что слова Гинера имеют под собой справедливую оценку нынешнего состояния дел, поэтому ограничились минимальным и формальным наказанием. Отстранение Евгения Ленноровича придётся на перерыв в чемпионате, а штраф в 1 млн рублей — смешная цифра для главы клуба с бюджетом порядка $50 млн», — выразил мнение Червиченко.

Бывший президент «Спартака» заявил, что резкая критика Гинера в адрес Егорова говорит об уровне недовольства его работой во главе департамента, а также ответил, кто должен сменить его на этом посту.

«Думаю, в нашей ситуации приглашение иностранца на эту должность является наиболее правильным. Тот факт, что об этом будут говорить и писать в Европе, может стать сдерживающим фактором для наших арбитров. Во времена Роберто Розетти не было таких скандалов. Многие судьи возмущались, пытались выпихнуть его, но эти попытки были обречены на провал. А после его ухода становилось всё хуже и хуже», — заключил Червиченко.

Президент «Урала» Григорий Иванов также встал на сторону Гинера, отметив, что столь эмоциональная реакция с его стороны вполне обоснована.

«Не хочу комментировать вердикт комитета по этике, но я полностью поддерживаю Гинера, потому что ЦСКА борется за высокие места. Было очень много судейских ошибок не в пользу армейцев. У него накипело, поэтому так высказался. Как и все, он неоднократно говорил про судейство», — цитирует Иванова «Чемпионат».

Он добавил, что считает наказание чрезмерно жёстким.

«Гинер — один из лидеров нашего футбола, отстранять его от футбольной деятельности неправильно. Да, он сгустил краски, но он вкладывает деньги, многое сделал для спорта. Обидно, что судьба матча решается непонятно как, а не на поле. Нужно было ограничиться другим наказанием», — выразил мнение Иванов.

При этом член комитета по этике РФС Андрей Созин заявил, что считает наказание соразмерным проступку.

«Слишком мягкое наказание? Где здесь логика? А что, многие хотели бы, чтобы его расстреляли или не дали бы финансировать ЦСКА? Мы же не кровожадные люди. Мне кажется, что это вполне адекватное решение на его эмоциональные слова. Поэтому не нужно искать какого-то подвоха, что ему дали много, мало или наказание является не совсем жёстким», — сказал Созин Sport24.

В прошлом известный комментатор, а ныне блогер Василий Уткин выразил мнение, что принятые в отношении Гинера меры являются скорее предупреждением, нежели реальным наказанием.

«Три месяца реальной дисквалификации Гинера — до возобновления чемпионата фактически. Так что это жёсткая, но больше угроза... Дюков правит железной рукой, да», — написал Уткин в своём Telegram-канале.