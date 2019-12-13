Президент «Урала» поддержал Гинера, отстранённого от футбола за критику Егорова

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) об отстранении президента московского ЦСКА Евгения Гинера от любой деятельности, связанной с футболом, на три месяца.

«Не хочу комментировать решение комитета по этике, но я полностью поддерживаю Гинера, потому что ЦСКА борется за высокие места. Было очень много судейских ошибок против армейцев. У него накипело, поэтому так высказался. Гинер неоднократно говорил про судейство, все про это говорили», — приводит слова Иванова «Чемпионат».

Он отметил, что Гинер является одним из лидеров в российском футболе и его отстранение кажется ему неправильным.

«Да, он сгустил краски, но он вкладывает деньги, многое сделал для футбола. Обидно, что судьба матча решается непонятно как, а не на футбольном поле. Нужно было ограничиться другим наказанием», — добавил президент «Урала».

Ранее стало известно, что РФС отстранил Гинера от футбола на три месяца за его высказывания в адрес руководителя департамента судейства и инспектирования Александра Егорова, а также относительно судейства матча 19-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» — ЦСКА.