Президент «Урала» поддержал Гинера, отстранённого от футбола за критику Егорова

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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) об отстранении президента московского ЦСКА Евгения Гинера от любой деятельности, связанной с футболом, на три месяца.
Президент «Урала» поддержал Гинера, отстранённого от футбола за критику Егорова
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

«Не хочу комментировать решение комитета по этике, но я полностью поддерживаю Гинера, потому что ЦСКА борется за высокие места. Было очень много судейских ошибок против армейцев. У него накипело, поэтому так высказался. Гинер неоднократно говорил про судейство, все про это говорили», — приводит слова Иванова «Чемпионат».

Он отметил, что Гинер является одним из лидеров в российском футболе и его отстранение кажется ему неправильным.

«Да, он сгустил краски, но он вкладывает деньги, многое сделал для футбола. Обидно, что судьба матча решается непонятно как, а не на футбольном поле. Нужно было ограничиться другим наказанием», — добавил президент «Урала».

Ранее стало известно, что РФС отстранил Гинера от футбола на три месяца за его высказывания в адрес руководителя департамента судейства и инспектирования Александра Егорова, а также относительно судейства матча 19-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» — ЦСКА.

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