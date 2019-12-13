Игнатьев об отстранении Гинера: впервые стал свидетелем подобного прецедента

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал решение комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) об отстранении президента московского ЦСКА Евгения Гинера от любой деятельности, связанной с футболом, на три месяца.
Игнатьев об отстранении Гинера: впервые стал свидетелем подобного прецедента
  • © РИА Новости

«Впервые стал свидетелем подобного прецедента. Не вижу особого криминала в словах Гинера, не понимаю, почему последовало такое наказание. Считаю это излишними нападками на Евгения Ленноровича, который много сделал для нашего футбола. Ему лишь хочется, чтобы другие тоже работали в этом направлении, соответствовали ему», — заявил Игнатьев в беседе с RT.

Он также высказал мнение, что ЦСКА не станут судить строже после данного инцидента.

«Есть вышестоящие организации, которые отлично понимают, зачем Гинер произнёс эти слова. Александр Егоров и его подопечные должны правильно отреагировать на них. Ранее Евгений Леннорович не позволял себе такого, просто чаша терпения переполнилась», — добавил специалист.

Ранее стало известно, что РФС отстранил Гинера от футбола на три месяца за его высказывания в адрес руководителя департамента судейства и инспектирования Александра Егорова, а также относительно судейства матча 19-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» — ЦСКА.

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