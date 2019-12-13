Игнатьев об отстранении Гинера: впервые стал свидетелем подобного прецедента

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал решение комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) об отстранении президента московского ЦСКА Евгения Гинера от любой деятельности, связанной с футболом, на три месяца.

«Впервые стал свидетелем подобного прецедента. Не вижу особого криминала в словах Гинера, не понимаю, почему последовало такое наказание. Считаю это излишними нападками на Евгения Ленноровича, который много сделал для нашего футбола. Ему лишь хочется, чтобы другие тоже работали в этом направлении, соответствовали ему», — заявил Игнатьев в беседе с RT.

Он также высказал мнение, что ЦСКА не станут судить строже после данного инцидента.

«Есть вышестоящие организации, которые отлично понимают, зачем Гинер произнёс эти слова. Александр Егоров и его подопечные должны правильно отреагировать на них. Ранее Евгений Леннорович не позволял себе такого, просто чаша терпения переполнилась», — добавил специалист.

Ранее стало известно, что РФС отстранил Гинера от футбола на три месяца за его высказывания в адрес руководителя департамента судейства и инспектирования Александра Егорова, а также относительно судейства матча 19-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» — ЦСКА.