Червиченко: все понимают, что Гинер сказал правду о работе Егорова
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- РИА Новости
«Абсолютно согласен с мнением Гинера. На мой взгляд, все понимают, что он сказал правду. Безобразие в нашем судействе налицо. За последние 20 лет такого ужаса не было ни при одном руководителе. То, что творят арбитры, не лезет ни в какие ворота. В каждом туре стабильно происходит по три-четыре скандала, даже VAR не спасает. Такое впечатление, что иногда они смотрят не на экран», — сказал Червиченко в интервью RT.
Ранее глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) заявил, что штраф Гинера будет направлен на гранты и поддержку рефери.