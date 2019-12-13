Хачатурянц заявил, что штраф Гинера будет направлен на гранты и поддержку рефери
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- РИА Новости
«Решение комитета по этике по высказываниям Евгения Гинера полностью соответствует корпоративным нормам РФС. Денежные средства будут направлены на гранты и поддержку перспективных судей», — цитирует Хачатурянца пресс-служба РФС.
Он также выразил надежду, что подобных инцидентов больше не повторится.
Комитет по этике РФС отстранил Гинера от футбола на три месяца за его высказывания в адрес руководителя департамента судейства и инспектирования Александра Егорова, а также относительно судейства матча 19-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» — ЦСКА.
Ранее экс-наставник национальной команды Борис Игнатьев объяснил, почему участилась критика судейства в российском футболе.