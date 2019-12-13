Хачатурянц заявил, что штраф Гинера будет направлен на гранты и поддержку рефери

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) отреагировал на решение комитета по этике отстранить на три месяца от футбола президента московского ЦСКА Евгения Гинера.

«Решение комитета по этике по высказываниям Евгения Гинера полностью соответствует корпоративным нормам РФС. Денежные средства будут направлены на гранты и поддержку перспективных судей», — цитирует Хачатурянца пресс-служба РФС.

Он также выразил надежду, что подобных инцидентов больше не повторится.

Комитет по этике РФС отстранил Гинера от футбола на три месяца за его высказывания в адрес руководителя департамента судейства и инспектирования Александра Егорова, а также относительно судейства матча 19-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» — ЦСКА.

Ранее экс-наставник национальной команды Борис Игнатьев объяснил, почему участилась критика судейства в российском футболе.