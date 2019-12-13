Игнатьев объяснил, почему участилась критика судейства в российском футболе
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«Необходимо понимать, в чём цель РФС. Во время работы в Китае я был оштрафован за критику в адрес арбитра, который, на мой взгляд, неадекватно относился к нашей команде. Но там есть организации, которые оценивают действия судей, в России мы такого не видим. На мой взгляд, многие российские арбитры не соответствуют уровню нашего футбола, не успевают за его развитием. Поэтому тренеры и руководители иногда слишком эмоционально реагируют на их решения», — заявил Игнатьев RT.
Ранее он прокомментировал отстранение Евгения Гинера от любой деятельности, связанной с футболом.